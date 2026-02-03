Querétaro, 3 de febrero de 2025. —Un predio de 210 metros cuadrados en la colonia El Porvenir, utilizado durante años como estacionamiento por particulares, será transformado en parque tras un proceso de Diálogo Ciudadano que permitió su recuperación jurídica.

El proyecto beneficiará a cerca de dos mil habitantes de esta zona cercana a la vía del ferrocarril, donde escasean las áreas verdes.

La secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, Beatriz Marmolejo, informó que el terreno con clave catastral 140-100-110-800-9024 quedó blindado legalmente como zona verde y área de reserva.

Previo a la recuperación del predio en El Porvenir, se realizó un proceso de mediación entre quienes promovieron el diálogo y las personas que ocupaban el espacio, logrando acuerdos voluntarios que resolvieron un conflicto prolongado.

"Se confirma oficialmente que este predio es propiedad municipal y su destino está blindado exclusivamente como área de reserva y zona verde, atendiendo la principal petición de las y los vecinos de la colonia El Porvenir", expresó la funcionaria.

El diseño del parque se definirá mediante mesas de co-creación con los habitantes. En este ejercicio participarán las secretarías de Servicios Públicos Municipales, Obras Públicas y Medio Ambiente, con acompañamiento de Planeación y Participación Ciudadana.

Vecinos definirán características del parque en El Porvenir

Marmolejo precisó que el calendario de ejecución y el monto de inversión se determinarán a partir del trabajo conjunto con la comunidad.

La obra podría realizarse por etapas y existe la posibilidad de que la habilitación y mantenimiento queden a cargo de Servicios Públicos Municipales directamente.

"Este proyecto se va a construir con la ciudadanía, mediante mesas de co-creación, y una vez que tengamos el diseño definitivo podremos definir etapas, tiempos e inversión, siempre respetando lo que acuerden las y los habitantes", puntualizó.

La colonia El Porvenir es una zona pequeña con alrededor de seis vialidades. La titular de Planeación señaló que este caso representa un resultado positivo de los instrumentos de participación ciudadana, al permitir recuperar un espacio público y transformarlo mediante el diálogo entre autoridades y vecinos.