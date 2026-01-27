Querétaro, 26 de enero de 2026. — Trabajadores de la Legislatura de Querétaro podrán acceder a becas académicas y estudiantes universitarios realizarán prácticas profesionales en el Congreso local mediante un convenio firmado con la Universidad de Londres Campus Querétaro.

El acuerdo beneficiará a aproximadamente 300 trabajadores de base y confianza del Poder Legislativo, mientras abre espacios de servicio social para estudiantes de últimos semestres.

El convenio permite que jóvenes universitarios apliquen conocimientos teóricos en áreas legislativas como comunicación, jurídico, administrativo y técnico durante sus prácticas profesionales.

La Legislatura cuenta con cerca de 300 empleados entre personal de base, confianza y legisladores, quienes podrán solicitar las becas Legislatura Querétaro para continuar su formación académica.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ginna Guzmán, explicó que el acuerdo busca vincular el ámbito académico con el ejercicio legislativo.

Es el tercer convenio educativo que firma el Poder Legislativo en la actual administración, después de acuerdos con la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.





Universidad de Londres abre espacios de formación profesional

El Vicerrector de la Universidad de Londres Campus Querétaro, Mtro. José Antonio Ugalde, participó en la firma del convenio junto con los legisladores Tere Calzada, Homero Barrera y Maximiliano García.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Querétaro (FECAAQ) respaldó el acuerdo de colaboración interinstitucional.

La Universidad de Londres opera en Querétaro desde 2018 y ofrece programas de licenciatura y posgrado en áreas de derecho, administración, comunicación y ciencias sociales.

Los estudiantes interesados en realizar prácticas profesionales en la Legislatura deberán estar cursando los dos últimos semestres de sus carreras y cumplir con los requisitos establecidos por ambas instituciones.

El programa de becas para trabajadores legislativos contempla descuentos en colegiaturas que varían según el nivel de estudios.

Los trabajadores interesados podrán obtener información sobre requisitos y proceso de inscripción en las oficinas de Recursos Humanos del Poder Legislativo durante los próximos días.