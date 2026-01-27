Legislatura ofrece becas y prácticas profesionales en Querétaro

El convenio con la Universidad de Londres Campus Querétaro abre espacios de servicio social y prácticas profesionales para estudiantes de últimos semestres, además de becas académicas para aproximadamente 300 trabajadores del Poder Legislativo.

Firma de convenio entre Legislatura de Querétaro y Universidad de Londres para becas y prácticas profesionales.

Convenio permite a trabajadores de Legislatura acceder a becas académicas y a estudiantes universitarios realizar servicio social en Congreso de Querétaro.

Diario Rotativo
Por Diario Rotativo Ene 26, 2026
Diario Rotativo
See Full Bio

Querétaro, 26 de enero de 2026. — Trabajadores de la Legislatura de Querétaro podrán acceder a becas académicas y estudiantes universitarios realizarán prácticas profesionales en el Congreso local mediante un convenio firmado con la Universidad de Londres Campus Querétaro.

El acuerdo beneficiará a aproximadamente 300 trabajadores de base y confianza del Poder Legislativo, mientras abre espacios de servicio social para estudiantes de últimos semestres.

El convenio permite que jóvenes universitarios apliquen conocimientos teóricos en áreas legislativas como comunicación, jurídico, administrativo y técnico durante sus prácticas profesionales.

Firma de convenio entre Legislatura de Quer\u00e9taro y Universidad de Londres para becas y pr\u00e1cticas profesionales Convenio permite a trabajadores de Legislatura acceder a becas académicas y a estudiantes universitarios realizar servicio social en Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

La Legislatura cuenta con cerca de 300 empleados entre personal de base, confianza y legisladores, quienes podrán solicitar las becas Legislatura Querétaro para continuar su formación académica.

La presidenta de la Mesa Directiva, Ginna Guzmán, explicó que el acuerdo busca vincular el ámbito académico con el ejercicio legislativo.

Es el tercer convenio educativo que firma el Poder Legislativo en la actual administración, después de acuerdos con la Universidad Autónoma de Querétaro y el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro.


Firma de convenio entre Legislatura de Quer\u00e9taro y Universidad de Londres para becas y pr\u00e1cticas profesionales Convenio permite a trabajadores de Legislatura acceder a becas académicas y a estudiantes universitarios realizar servicio social en Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

Universidad de Londres abre espacios de formación profesional

El Vicerrector de la Universidad de Londres Campus Querétaro, Mtro. José Antonio Ugalde, participó en la firma del convenio junto con los legisladores Tere Calzada, Homero Barrera y Maximiliano García.

La Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados del Estado de Querétaro (FECAAQ) respaldó el acuerdo de colaboración interinstitucional.

La Universidad de Londres opera en Querétaro desde 2018 y ofrece programas de licenciatura y posgrado en áreas de derecho, administración, comunicación y ciencias sociales.

Firma de convenio entre Legislatura de Quer\u00e9taro y Universidad de Londres para becas y pr\u00e1cticas profesionales Convenio permite a trabajadores de Legislatura acceder a becas académicas y a estudiantes universitarios realizar servicio social en Congreso de Querétaro. rotativo.com.mx

Los estudiantes interesados en realizar prácticas profesionales en la Legislatura deberán estar cursando los dos últimos semestres de sus carreras y cumplir con los requisitos establecidos por ambas instituciones.

El programa de becas para trabajadores legislativos contempla descuentos en colegiaturas que varían según el nivel de estudios.

Los trabajadores interesados podrán obtener información sobre requisitos y proceso de inscripción en las oficinas de Recursos Humanos del Poder Legislativo durante los próximos días.

gobiernocongresoeducacion

Reciente

Volcadura de camioneta contra montículo de mármol en carretera federal 120 deja tres personas fallecidas en Vizarrón de Montes
San Juan del Río

Cadereyta: 3 muertos en volcadura de camioneta en Vizarrón

Tres personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas cuando pasajeros que viajaban en batea de camioneta salieron proyectados durante volcadura en carretera federal 120

Operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional en Chihuahua, Estado de México y Baja California aseguran drogas y armas
México

SEDENA asegura 165 kilos de metanfetamina en operativos coordinados

La Secretaría de la Defensa Nacional ejecutó operativos de seguridad en Chihuahua, Estado de México y Baja California que derivaron en la detención de 19 personas y el aseguramiento de 165 kilogramos de metanfetamina, cinco kilogramos de goma de opio, 14 armas de fuego y más de tres mil dosis de droga sintética durante acciones permanentes contra el narcotráfico.

César Prieto, alcalde de Salamanca, solicita auxilio a Sheinbaum tras masacre con 11 muertos en Guanajuato
Editorial

Alcalde de Salamanca pide auxilio a Sheinbaum tras masacre con 11 muertos

El alcalde César Prieto solicitó intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Libia Dennise García tras ataque armado en campo de fútbol de Loma de Flores que dejó 11 personas sin vida y 12 heridas mientras grupos criminales buscan someter a la autoridad municipal en medio de ola de violencia con ocho ejecuciones adicionales durante el fin de semana.

Gaby Trápala y Chepe Guerrero inauguran ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables del DIF en Corregidora
Corregidora

Alcalde de Corregidora inaugura ludoteca del DIF para infancias

El presidente municipal de Corregidora Chepe Guerrero y la presidenta del Patronato del DIF Gaby Trápala inauguraron la ludoteca del Centro de Atención a Grupos Vulnerables con material didáctico, sensorial y cognitivo para terapias psicológicas y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en entorno seguro.