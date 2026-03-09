Reforma electoral espanta inversión y daña a familias: Dorantes

Legislador panista critica que la iniciativa no aborda la intromisión del crimen organizado en campañas.

Senador Agustín Dorantes Lámbarri en rueda de prensa sobre reforma electoral federal en Querétaro

Agustín Dorantes Lámbarri, senador del PAN por Querétaro, cuestionó la reforma electoral durante rueda de prensa.

Querétaro, 9 de marzo de 2026. — La reforma electoral impulsada por el gobierno federal podría generar incertidumbre política y económica en el país, advirtió el senador del PAN por Querétaro, Agustín Dorantes Lámbarri, quien consideró que la iniciativa no fortalece la democracia ni atiende problemas como la posible participación del crimen organizado en las campañas.

En rueda de prensa, el legislador cuestionó que la propuesta fue elaborada de manera unilateral por el partido en el poder.

A juicio del panista, uno de los puntos más preocupantes es el cambio en el esquema de representación proporcional. Aunque se mantendrían 200 diputaciones plurinominales, el mecanismo planteado podría favorecer la sobrerrepresentación de partidos mayoritarios, según su análisis.

En el caso del Senado, señaló, se propone eliminar a los legisladores de representación proporcional, lo que a su juicio reduciría la presencia de voces opositoras. Hasta el momento, los impulsores de la reforma no han respondido públicamente a estos señalamientos específicos.

"Cuando generas incertidumbre espantas la inversión, y cuando espantas la inversión le pegas al bolsillo de las familias", explicó Dorantes Lámbarri.

El senador recordó que desde septiembre de 2024 presentó una iniciativa alternativa para modificar el sistema de plurinominales, proponiendo que estos se elijan mediante voto directo ciudadano en listas regionales, mecanismo que, según el legislador, mantendría la representación de minorías y garantizaría la paridad de género.

Especialistas coinciden en necesidad de reforma, pero cuestionan el enfoque

En el mismo foro participó la especialista en derecho constitucional Natalia Torres, quien reconoció que sí es necesario actualizar el marco electoral mexicano, aunque subrayó que cualquier modificación debería enfocarse en fortalecer la pluralidad política y garantizar condiciones equitativas de competencia.

Por su parte, la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Querétaro, Mayela Portos Hernández, consideró que la propuesta no aborda temas como la intromisión del crimen organizado en procesos electorales ni plantea ajustes al financiamiento partidista con criterios de equidad.

Dorantes Lámbarri reiteró su rechazo a la iniciativa, que ya fue turnada a la Cámara de Diputados, e hizo un llamado a legisladores de todas las fuerzas políticas para analizar a fondo sus implicaciones. Este medio buscará la postura de los promotores de la reforma respecto a los señalamientos vertidos.

