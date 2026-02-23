Suspenden clases en Querétaro este lunes 23 de febrero por violencia en el país

Gobierno estatal ordena suspensión en planteles públicos y privados tras operativo contra el CJNG.

Comunicados de universidades en Querétaro anuncian suspensión de clases presenciales y migración a modalidad virtual por seguridad

El Gobierno de Querétaro determinó la suspensión de clases en todos los niveles educativos como medida preventiva.

Foto: Ilustrativa/ SSP El Marques.
Getting your Trinity Audio player ready...
Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 23, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 23 de febrero de 2026. —Todas las actividades presenciales en planteles de educación básica, media superior y superior quedan suspendidas este lunes en Querétaro, tanto en instituciones públicas como privadas, como medida preventiva ante la ola de violencia desatada en estados vecinos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

La determinación, informada por la Secretaría de Gobierno estatal a través de la USEBEQ, busca salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personal docente y administrativo. Aunque las autoridades reiteraron que la entidad "se mantiene en condiciones de tranquilidad", reconocieron que estados vecinos han registrado bloqueos e incidentes violentos que motivaron la acción preventiva.

Previo al anuncio, el gobernador Mauricio Kuri González sostuvo una reunión con mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado para establecer protocolos de vigilancia y comunicación en los 18 municipios.

Universidades ajustan actividades ante suspensión de clases en Querétaro

Instituciones de educación superior también modificaron sus calendarios. La Universidad Autónoma de Querétaro informó que el lunes es día de asueto conforme a su calendario oficial, y precisó que el martes 24 las actividades académicas serán en modalidad virtual.

Para quienes realizan servicio social y prácticas profesionales, la institución garantizó que no se afectarán asistencias ni se aplicarán sanciones.

El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro anunció el cierre total de sus instalaciones este lunes. Pascual Alcocer, director general del campus, indicó que las clases de PrepaTec, Profesional y Posgrado migrarán a modalidad en línea a través de la plataforma Canvas, mientras que las actividades deportivas y administrativas quedan suspendidas. La institución habilitó la línea TQueremos (800 813 9500) para apoyo emocional.

La Universidad Anáhuac Querétaro canceló clases presenciales este lunes como medida preventiva ante los acontecimientos en entidades vecinas, y pidió a su comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la fecha de reincorporación.

En el caso de la ENES Juriquilla de la UNAM, el Consejo Técnico determinó que tanto el lunes 23 como el martes 24 de febrero todas las actividades se realizarán de forma remota.

El secretario técnico, Jesús Manuel Dorador González, firmó el oficio ENESJ/CT/030/2026 en el que exhortó a la comunidad a "evitar cualquier situación que les ponga en riesgo".

Las autoridades estatales exhortaron a madres, padres de familia y estudiantes a consultar los canales oficiales del Gobierno del Estado para conocer la fecha de reanudación de actividades presenciales.

seguridadcriminalidadeducacionviolencia

Reciente

Conferencia del gabinete de seguridad de México sobre el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco, con saldo de 85 bloqueos y 27 agresiones en el país
Noticias

85 bloqueos, 27 agresiones y 70 detenidos: el saldo tras la caída del Mencho

Gabinete de seguridad confirma restablecimiento de orden tras jornada violenta; carreteras liberadas y 2,500 refuerzos enviados a Jalisco.

Tiendas de conveniencia cerradas en Querétaro como medida preventiva ante la ola de violencia registrada en otros estados del país
Querétaro

Cierres por violencia en Jalisco dejan pérdidas de hasta 70 mdp en comercio de Querétaro

CANACO estima afectaciones millonarias tras cierres anticipados; varios Oxxo y sucursales de Super Q permanecen sin operar

Carretera estatal 210 en El Marqués, Querétaro, zona donde se analiza ubicar la estación del tren del proyecto ferroviario México-Querétaro
Querétaro

Analizan dos puntos para estación del tren en El Marqués

Estado plantea distribuidores y conexiones viales para dar accesibilidad a futura estación ferroviaria.

Elementos de la Guardia Nacional desplegados en operativo tras muerte del Mencho en Jalisco, México, febrero 2026
Seguridad

Caen 25 guardias nacionales y más de 60 muertos tras operativo contra el Mencho

García Harfuch confirma 27 agresiones contra autoridades, 30 criminales abatidos y 70 detenidos en siete estados.