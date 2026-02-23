Querétaro, 23 de febrero de 2026. —Todas las actividades presenciales en planteles de educación básica, media superior y superior quedan suspendidas este lunes en Querétaro, tanto en instituciones públicas como privadas, como medida preventiva ante la ola de violencia desatada en estados vecinos tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.
La determinación, informada por la Secretaría de Gobierno estatal a través de la USEBEQ, busca salvaguardar la integridad de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personal docente y administrativo. Aunque las autoridades reiteraron que la entidad "se mantiene en condiciones de tranquilidad", reconocieron que estados vecinos han registrado bloqueos e incidentes violentos que motivaron la acción preventiva.
Previo al anuncio, el gobernador Mauricio Kuri González sostuvo una reunión con mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado para establecer protocolos de vigilancia y comunicación en los 18 municipios.
Universidades ajustan actividades ante suspensión de clases en Querétaro
Instituciones de educación superior también modificaron sus calendarios. La Universidad Autónoma de Querétaro informó que el lunes es día de asueto conforme a su calendario oficial, y precisó que el martes 24 las actividades académicas serán en modalidad virtual.
Para quienes realizan servicio social y prácticas profesionales, la institución garantizó que no se afectarán asistencias ni se aplicarán sanciones.
El Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro anunció el cierre total de sus instalaciones este lunes. Pascual Alcocer, director general del campus, indicó que las clases de PrepaTec, Profesional y Posgrado migrarán a modalidad en línea a través de la plataforma Canvas, mientras que las actividades deportivas y administrativas quedan suspendidas. La institución habilitó la línea TQueremos (800 813 9500) para apoyo emocional.
La Universidad Anáhuac Querétaro canceló clases presenciales este lunes como medida preventiva ante los acontecimientos en entidades vecinas, y pidió a su comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para conocer la fecha de reincorporación.
En el caso de la ENES Juriquilla de la UNAM, el Consejo Técnico determinó que tanto el lunes 23 como el martes 24 de febrero todas las actividades se realizarán de forma remota.
El secretario técnico, Jesús Manuel Dorador González, firmó el oficio ENESJ/CT/030/2026 en el que exhortó a la comunidad a "evitar cualquier situación que les ponga en riesgo".
Las autoridades estatales exhortaron a madres, padres de familia y estudiantes a consultar los canales oficiales del Gobierno del Estado para conocer la fecha de reanudación de actividades presenciales.