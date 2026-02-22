Querétaro, 22 de febrero de 2026.- El partido entre Gallos Blancos del Querétaro y Bravos de FC Juárez, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, fue reprogramado con fecha y hora por definir.
El encuentro estaba pactado para las 19:00 horas de este domingo en el Estadio La Corregidora y se habría transmitido por la señal de FOX One, pero la organización del futbol mexicano determinó modificar el calendario sin precisar los motivos en su comunicado oficial.
La decisión se da en medio de una jornada de violencia registrada en varios estados colindantes con Querétaro, luego del operativo federal que resultó en el abatimiento de un líder del crimen organizado. Narcobloqueos, incendios de vehículos y cierres de carreteras se reportaron en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Aguascalientes, lo que generó incertidumbre sobre la celebración de diversos eventos deportivos en el país.
Antes del anuncio, el Gobierno de Querétaro mantuvo comunicación con la directiva del club para evaluar las condiciones de seguridad.
Según reportes periodísticos, los Gallos Blancos buscaban que el duelo se disputara conforme a lo programado, aunque finalmente la Liga MX optó por la reprogramación del encuentro de la jornada 7.
No es la única modificación del día. La Liga MX Femenil también reprogramó el Clásico Nacional entre Guadalajara y América, previsto en el Estadio Akron, mientras que en la Liga de Expansión MX el Tapatío vs Tlaxcala corrió la misma suerte.
Ambos equipos atraviesan un momento complicado en el Clausura 2026. Querétaro ocupa la posición 13 de la tabla general con cinco puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas; FC Juárez se ubica en el lugar 15 con cuatro unidades. La nueva fecha del encuentro será comunicada por la Liga BBVA MX en los próximos días.