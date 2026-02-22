México — 22 de febrero de 2026, 15:00 h. —La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó mediante comunicado oficial que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perdió la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México tras resultar herido de gravedad en un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutado en Tapalpa, Jalisco.

Según la Sedena, siete integrantes del CJNG murieron en total —cuatro en el lugar del enfrentamiento y tres más durante la evacuación—, mientras que la operación contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

Oseguera Cervantes encabezaba desde 2011 una organización que el Departamento de Justicia de Estados Unidos catalogó como la de mayor capacidad de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio norteamericano.

El Departamento de Estado mantenía una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Su muerte cierra más de una década de persecución binacional contra el narcotraficante más buscado de México tras las capturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

En su comunicado, la Sedena detalló que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa”.

La dependencia precisó que intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional con el objetivo de lograr la detención de Rubén “N” (a) Mencho.

Siete muertos del CJNG y armamento de alto poder aseguradoDurante el despliegue, el personal militar fue agredido por integrantes del grupo delictivo y repelió la agresión en legítima defensa. Cuatro presuntos miembros del CJNG fallecieron en el sitio del enfrentamiento.

Tres más, heridos de gravedad, fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, pero perdieron la vida durante el trayecto; entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes. La Sedena aclaró que “serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, lo que apunta a la realización de pruebas de ADN para la confirmación forense definitiva.

Además, durante el operativo fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización criminal. Las fuerzas federales aseguraron armamento de alto poder y vehículos con blindaje artesanal, entre los que la dependencia destacó lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.

Tres elementos del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas de la capital para recibir atención especializada.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció al gobierno de México a través de la red social X: “Acabo de ser informado que las fuerzas mexicanas de seguridad mataron a El Mencho, uno de los más sanguinarios capos de la droga”, publicó el funcionario, quien calificó el hecho como “un gran avance para México, EE. UU., América Latina y el mundo”.

La reacción de Washington confirma la cooperación bilateral que la propia Sedena reconoció en su comunicado.¿Cuál es el saldo de la jornada de violencia?La muerte del líder del CJNG detonó una respuesta coordinada de células criminales sin precedente en la última década.

Narcobloqueos, quema de vehículos, incendios a comercios y balaceras se registraron en al menos siete estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes, con afectaciones adicionales reportadas en Veracruz, Baja California, San Luis Potosí y Guerrero.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro mantiene activo el código rojo, sesiona de manera permanente con la mesa de seguridad y ordenó la suspensión total del transporte público en el estado.

Se cancelaron eventos deportivos, incluido el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, y la Vía RecreActiva.En Michoacán, al menos 31 municipios registran bloqueos carreteros con vehículos incendiados, según reportes de autoridades estatales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló mesa de seguridad permanente. En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó quema de tiendas de conveniencia, farmacias y centros comerciales en seis municipios —Guanajuato Capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón—, además de la suspensión de corridas en centrales camioneras de cuatro ciudades.

Tamaulipas reportó bloqueos en Reynosa con autobuses de transporte público incendiados. Colima suspendió eventos masivos de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez y la visita al buque Usumacinta en Manzanillo.



En Veracruz se registraron bloqueos en tramos carreteros entre Nogales-Ciudad Mendoza y Córdoba-Orizaba.La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a conductores de Guanajuato, Baja California y Tamaulipas no tomar redes de carreteras federales.

San Luis Potosí instaló filtros carreteros en la zona limítrofe con Guanajuato y Jalisco. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el aeropuerto de Guadalajara opera con normalidad pese a las afectaciones viales en la zona metropolitana.

Analistas de seguridad coinciden en que la muerte de Oseguera Cervantes abre un periodo de alta incertidumbre. El CJNG no opera como estructura monolítica sino como una federación de células regionales con autonomía táctica que juraban lealtad personal al Mencho.

Sin esa figura de mando vertical —la última de los “narcotraficantes leyenda” tras las caídas de Guzmán Loera y Zambada García—, es altamente probable una fragmentación interna con disputas sucesorias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado desde 2015 que Tapalpa funcionaba como centro financiero de la organización, lo que sugiere que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia prolongado.

La propia magnitud de la reacción simultánea en múltiples estados confirma que la estructura conservaba capacidad operativa coordinada al momento del golpe.

Rivales como las facciones del Cártel de Sinaloa podrían intentar recuperar territorios en el occidente del país durante el vacío de poder.Este medio dará seguimiento conforme las autoridades completen los peritajes de identificación y el Gabinete de Seguridad emita el balance oficial de la jornada.

Nota de seguimiento. Información en desarrollo. Última actualización: 15:00 h, hora del centro.

