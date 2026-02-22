Sedena confirma muerte de El Mencho tras operativo en Tapalpa; siete del CJNG abatidos

Fuerzas Especiales del Ejército detuvieron a Oseguera Cervantes con apoyo de inteligencia de EE. UU.; falleció en vuelo a la capital

Comunicado oficial de Sedena confirma operativo en Tapalpa Jalisco donde murió El Mencho líder del CJNG febrero 2026

Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutaron la operación en la zona serrana de Tapalpa con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea.

IMAGEN/ILUSTRATIVA
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

México — 22 de febrero de 2026, 15:00 h. —La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó mediante comunicado oficial que Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), perdió la vida durante su traslado aéreo a la Ciudad de México tras resultar herido de gravedad en un operativo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano ejecutado en Tapalpa, Jalisco.
Según la Sedena, siete integrantes del CJNG murieron en total —cuatro en el lugar del enfrentamiento y tres más durante la evacuación—, mientras que la operación contó con información complementaria proporcionada por autoridades de Estados Unidos.

Oseguera Cervantes encabezaba desde 2011 una organización que el Departamento de Justicia de Estados Unidos catalogó como la de mayor capacidad de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y cocaína hacia territorio norteamericano.
El Departamento de Estado mantenía una recompensa vigente de 15 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Su muerte cierra más de una década de persecución binacional contra el narcotraficante más buscado de México tras las capturas de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

En su comunicado, la Sedena detalló que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa”.

La dependencia precisó que intervinieron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional con el objetivo de lograr la detención de Rubén “N” (a) Mencho.

Siete muertos del CJNG y armamento de alto poder aseguradoDurante el despliegue, el personal militar fue agredido por integrantes del grupo delictivo y repelió la agresión en legítima defensa. Cuatro presuntos miembros del CJNG fallecieron en el sitio del enfrentamiento.
Tres más, heridos de gravedad, fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México, pero perdieron la vida durante el trayecto; entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes. La Sedena aclaró que “serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, lo que apunta a la realización de pruebas de ADN para la confirmación forense definitiva.

Además, durante el operativo fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización criminal. Las fuerzas federales aseguraron armamento de alto poder y vehículos con blindaje artesanal, entre los que la dependencia destacó lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves y destruir vehículos blindados.
Tres elementos del Ejército resultaron heridos y fueron trasladados a instalaciones médicas de la capital para recibir atención especializada.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, reconoció al gobierno de México a través de la red social X: “Acabo de ser informado que las fuerzas mexicanas de seguridad mataron a El Mencho, uno de los más sanguinarios capos de la droga”, publicó el funcionario, quien calificó el hecho como “un gran avance para México, EE. UU., América Latina y el mundo”.
La reacción de Washington confirma la cooperación bilateral que la propia Sedena reconoció en su comunicado.¿Cuál es el saldo de la jornada de violencia?La muerte del líder del CJNG detonó una respuesta coordinada de células criminales sin precedente en la última década.

Narcobloqueos, quema de vehículos, incendios a comercios y balaceras se registraron en al menos siete estados: Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas, Colima, Nayarit y Aguascalientes, con afectaciones adicionales reportadas en Veracruz, Baja California, San Luis Potosí y Guerrero.
En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus Navarro mantiene activo el código rojo, sesiona de manera permanente con la mesa de seguridad y ordenó la suspensión total del transporte público en el estado.

Se cancelaron eventos deportivos, incluido el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América, y la Vía RecreActiva.En Michoacán, al menos 31 municipios registran bloqueos carreteros con vehículos incendiados, según reportes de autoridades estatales.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla instaló mesa de seguridad permanente. En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz confirmó quema de tiendas de conveniencia, farmacias y centros comerciales en seis municipios —Guanajuato Capital, Moroleón, Irapuato, Silao, León y Purísima del Rincón—, además de la suspensión de corridas en centrales camioneras de cuatro ciudades.

Tamaulipas reportó bloqueos en Reynosa con autobuses de transporte público incendiados. Colima suspendió eventos masivos de los Festejos Charrotaurinos de Villa de Álvarez y la visita al buque Usumacinta en Manzanillo.

En Veracruz se registraron bloqueos en tramos carreteros entre Nogales-Ciudad Mendoza y Córdoba-Orizaba.La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió a conductores de Guanajuato, Baja California y Tamaulipas no tomar redes de carreteras federales.
San Luis Potosí instaló filtros carreteros en la zona limítrofe con Guanajuato y Jalisco. El Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que el aeropuerto de Guadalajara opera con normalidad pese a las afectaciones viales en la zona metropolitana.

Analistas de seguridad coinciden en que la muerte de Oseguera Cervantes abre un periodo de alta incertidumbre. El CJNG no opera como estructura monolítica sino como una federación de células regionales con autonomía táctica que juraban lealtad personal al Mencho.

Sin esa figura de mando vertical —la última de los “narcotraficantes leyenda” tras las caídas de Guzmán Loera y Zambada García—, es altamente probable una fragmentación interna con disputas sucesorias en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. había identificado desde 2015 que Tapalpa funcionaba como centro financiero de la organización, lo que sugiere que el operativo fue resultado de un trabajo de inteligencia prolongado.
La propia magnitud de la reacción simultánea en múltiples estados confirma que la estructura conservaba capacidad operativa coordinada al momento del golpe.

Rivales como las facciones del Cártel de Sinaloa podrían intentar recuperar territorios en el occidente del país durante el vacío de poder.Este medio dará seguimiento conforme las autoridades completen los peritajes de identificación y el Gabinete de Seguridad emita el balance oficial de la jornada.

Nota de seguimiento. Información en desarrollo. Última actualización: 15:00 h, hora del centro.

menchoseguridadsedenaviolenciacjng

Reciente

Bloqueos carreteros y quema de vehículos en Hidalgo tras abatimiento de El Mencho líder del CJNG
Seguridad

Bloqueos y quema de vehículos en Hidalgo tras abatimiento de El Mencho

Líneas de transporte suspenden corridas desde Hidalgo y violencia escala en la entidad tras operativo en Tapalpa

Reunión de seguridad del gobernador Mauricio Kuri con mandos del Ejército, Guardia Nacional y alcaldes metropolitanos en Querétaro tras abatimiento de El Mencho
Querétaro

Kuri reúne a mandos de seguridad y alcaldes en Querétaro tras caída de El Mencho

Gobernador coordina operaciones con Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía y alcaldes metropolitanos ante violencia en estados vecinos.

Oficio del Consejo Técnico de la ENES Juriquilla UNAM que anuncia suspensión de clases presenciales por inseguridad en Querétaro
Querétaro

ENES Juriquilla suspende clases presenciales por violencia tras caída del Mencho

Consejo Técnico activa modalidad remota ante ola de violencia derivada del operativo federal en Jalisco.

Caída de El Mencho cierra ciclo de grandes capos del narco en México
Seguridad

Caída de El Mencho cierra ciclo de grandes capos del narco en México

Analistas advierten fragmentación del CJNG y posibles disputas territoriales en Jalisco, Michoacán y Guanajuato.