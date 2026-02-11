Querétaro, 11 de febrero de 2026. —Más de mil niñas y adolescentes de nivel básico y bachillerato serán recibidas en 53 empresas de los sectores aeroespacial y automotriz de Querétaro como parte de Ruta Ella STEM+, una estrategia que busca vincular a estudiantes con el sector productivo de la entidad.
La iniciativa, presentada por la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, contempla actividades del 11 al 20 de febrero.
La conmemoración fue establecida en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar la participación igualitaria en áreas científicas y tecnológicas.
En Querétaro, la estrategia Ruta Ella STEM+ arranca con talleres en la Telesecundaria Heriberto Frías, impartidos por investigadoras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), embajadoras de la Sociedad de Mujeres Ingenieras e ingenieras de GE Aerospace.
"Cerrar la brecha de género en las áreas STEM es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades, y en Querétaro, desde la Secretaría de Educación, trabajamos en conjunto la academia con el sector productivo para poder lograrlo", señaló Martha Soto, titular de la SEDEQ.
Del 16 al 20 de febrero, el programa Nosotras en la Ciencia llevará a las estudiantes a conocer las instalaciones de las 53 empresas participantes.
Las alumnas se integrarán a las actividades y procesos que realizan estas compañías, enfocadas en los sectores aeroespacial y automotriz, con el objetivo de impulsar su participación en dichas áreas.
Ruta Ella STEM+ suma a sector empresarial y educativo en Querétaro
La estrategia para acercar a niñas y adolescentes al campo científico y tecnológico cuenta con el respaldo de diversas instancias. La Secretaría del Trabajo, el Aeroclúster de Querétaro, el Clúster Automotriz, AERI Querétaro y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) participan en la coordinación de Nosotras en la Ciencia.
Las actividades de Ruta Ella STEM+ concluirán el 20 de febrero. Las estudiantes interesadas pueden consultar con sus planteles educativos la programación de visitas a las empresas del sector productivo en la entidad.