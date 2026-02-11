Ruta Ella STEM+ vinculará a niñas con sector productivo en Querétaro

SEDEQ lanza estrategia para acercar a estudiantes de nivel básico y bachillerato al sector científico y tecnológico.

Estudiantes de nivel básico participan en talleres de ciencia y tecnología de Ruta Ella STEM+ en Querétaro

Más de mil estudiantes visitarán 53 empresas aeroespaciales y automotrices en Querétaro del 16 al 20 de febrero.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 11, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 11 de febrero de 2026. —Más de mil niñas y adolescentes de nivel básico y bachillerato serán recibidas en 53 empresas de los sectores aeroespacial y automotriz de Querétaro como parte de Ruta Ella STEM+, una estrategia que busca vincular a estudiantes con el sector productivo de la entidad.

La iniciativa, presentada por la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ) en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, contempla actividades del 11 al 20 de febrero.

La conmemoración fue establecida en 2016 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para impulsar la participación igualitaria en áreas científicas y tecnológicas.

En Querétaro, la estrategia Ruta Ella STEM+ arranca con talleres en la Telesecundaria Heriberto Frías, impartidos por investigadoras de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), embajadoras de la Sociedad de Mujeres Ingenieras e ingenieras de GE Aerospace.

"Cerrar la brecha de género en las áreas STEM es esencial para el desarrollo de nuestras comunidades, y en Querétaro, desde la Secretaría de Educación, trabajamos en conjunto la academia con el sector productivo para poder lograrlo", señaló Martha Soto, titular de la SEDEQ.

Del 16 al 20 de febrero, el programa Nosotras en la Ciencia llevará a las estudiantes a conocer las instalaciones de las 53 empresas participantes.

Las alumnas se integrarán a las actividades y procesos que realizan estas compañías, enfocadas en los sectores aeroespacial y automotriz, con el objetivo de impulsar su participación en dichas áreas.

Ruta Ella STEM+ suma a sector empresarial y educativo en Querétaro

La estrategia para acercar a niñas y adolescentes al campo científico y tecnológico cuenta con el respaldo de diversas instancias. La Secretaría del Trabajo, el Aeroclúster de Querétaro, el Clúster Automotriz, AERI Querétaro y la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) participan en la coordinación de Nosotras en la Ciencia.

Las actividades de Ruta Ella STEM+ concluirán el 20 de febrero. Las estudiantes interesadas pueden consultar con sus planteles educativos la programación de visitas a las empresas del sector productivo en la entidad.

empresaseducacionindustriatecnologia

Reciente

Comandante Fernando Vázquez Viveros de Bomberos San Juan del Río informa sobre incendios de pastizal durante temporada de estiaje
San Juan del Río

253 incendios de pastizal atendió Bomberos San Juan del Río en 38 días

Comandante Vázquez Viveros detalla operativo de las tres estaciones ante temporada crítica de estiaje en el municipio

Ciudadanos de Peñamiller reunidos frente a la Presidencia Municipal tras lograr acuerdos sobre protesta ciudadana en Peñamiller Querétaro
Querétaro

Peñamiller logra acuerdos tras una semana de protesta ciudadana

Ciudadanía obtiene pago de adeudos ejidales, reinstalación de delegada y seguimiento a caso de exalcalde desaparecido.

Diputada Leonor Mejía presenta iniciativa sobre uso de correa para mascotas y responsabilidad de tutores en Querétaro
Legislatura

Proponen obligar uso de correa para mascotas en Querétaro

Leonor Mejía presenta reforma al Código Civil para reforzar responsabilidad de tutores de animales de compañía.

Cartel promocional de El Orfanato: La Posesión, película de horror psicológico que se estrena en cines de Querétaro en febrero de 2026
Espectáculos

El Orfanato: La Posesión llega a cines de Querétaro este 12 de febrero

Cinta seleccionada en festival de GOA debuta en salas queretanas con propuesta de horror psicológico.