Querétaro, 11 de febrero de 2026. —La película El Orfanato: La Posesión se estrena este miércoles 12 de febrero en salas de Querétaro como parte de su debut nacional en México.

Dirigida y escrita por Guillermo Barreira Pérez, la cinta de horror psicológico fue seleccionada en el 55° Festival Internacional de Cine de la India en GOA y llega a cartelera mexicana con distribución de Zima Entertainment. La producción de Eye Slice Pictures apuesta por construir tensión desde lo emocional y lo simbólico.

La propuesta se suma a una tendencia creciente de horror psicológico que ha ganado terreno en festivales internacionales durante los últimos años. A diferencia del terror convencional basado en efectos visuales, este subgénero prioriza la atmósfera y el desarrollo emocional de los personajes para generar inquietud en el espectador.

La trama sigue a Sofía, una adolescente que intenta contactar a su madre desaparecida mediante una ouija. Un mensaje inquietante la conduce a un internado oscuro donde lo paranormal y la violencia humana se entrelazan. Lo que comienza como una búsqueda personal se transforma en una experiencia límite que explora la pérdida, el abandono y la compleja relación madre-hija.

Sara Jiménez encabeza el reparto en el papel de Sofía. La acompañan Ángela Arellano, Lara Boedo y Oti Manzano, quienes dan vida a los personajes que habitan el internado cinematográfico donde se desarrolla la historia. La atmósfera opresiva y perturbadora es uno de los elementos que distinguen a la cinta dentro del género.





Horror psicológico con sello internacional en cines de Querétaro

Este reconocimiento posiciona a la película dentro de una categoría de cine de terror independiente que busca trascender las fórmulas tradicionales del género.

Guillermo Barreira Pérez firma tanto la dirección como el guion de la cinta, una apuesta por el terror que privilegia la tensión narrativa sobre los sustos fáciles.

La producción corre a cargo de Eye Slice Pictures, mientras que Zima Entertainment se encarga de la distribución en México para su llegada a salas comerciales.

Los amantes del cine de terror en Querétaro podrán ver El Orfanato: La Posesión a partir de este 12 de febrero en las salas de la entidad que incluyan el título en su cartelera. Se recomienda consultar horarios y disponibilidad directamente en los complejos cinematográficos locales.