Querétaro, 19 de enero de 2026. — El gobierno municipal de Querétaro clausuró 20 establecimientos comerciales por incumplir la normatividad vigente durante los últimos meses.
Se dijo que la Dirección de Inspección realizó 2,220 recorridos en distintos puntos de la ciudad que derivaron en 26 procedimientos administrativos, informó Federico de los Cobos, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro.
La dependencia municipal fortalece la supervisión mediante la aplicación Cierre Digital, que registra 798 negocios con verificación de horarios y atención de reportes ciudadanos.
Los operativos de inspección permitieron detectar violaciones relacionadas con operación fuera de giro autorizado, falta de licencias y horarios irregulares.
La aplicación tecnológica garantiza transparencia en el proceso de verificación y permite documentar cada recorrido realizado por personal municipal.
Entre los casos documentados destaca Könor Kaliza Night Club, ubicado en Prolongación Bernardo Quintana 5120, en la colonia San Pablo, que acumula tres procedimientos administrativos, dos de ellos con clausura, explicó el funcionario.
El establecimiento registró 106 reportes de cierre en la aplicación entre el 14 de junio del 2025 y el 12 de enero del 2026, y recibió 20 visitas de inspección entre el 19 de octubre del 2025 y el 17 de enero del 2026.
El lugar fue clausurado en octubre del 2024 por falta de licencia y en junio del 2025 por realizar actividades fuera de su giro autorizado, precisó De los Cobos.
Además, registra un tercer procedimiento administrativo por realizar actividades fuera de giro en marzo del 2025. "Estas acciones reflejan un trabajo constante de verificación para mantener el orden", aseguró el secretario de Gobierno.
La política municipal de orden y legalidad procura que los establecimientos comerciales de Querétaro cumplan con las reglas establecidas para prevenir riesgos y proteger a la ciudadanía. La Dirección de Inspección de Querétaro continuará los recorridos permanentes en colonias y zonas comerciales del municipio, con énfasis en lugares que registren múltiples reportes en la aplicación Cierre Digital.