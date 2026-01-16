San Juan del Río, 16 de enero de 2026. — La Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro firmará un convenio de colaboración con los 18 municipios incluyendo San Juan del Río para regularizar licencias de funcionamiento y de alcohol de antros, bares y lugares de venta de bebidas alcohólicas, informó Eric Gudiño, secretario de Gobierno de Querétaro.
La medida beneficia a establecimientos comerciales de San Juan del Río y busca facilitar trámites administrativos coordinados entre autoridades estatales y municipales durante el primer trimestre de 2026.
El funcionario estatal explicó que aún existen algunos negocios que no se han regularizado, por lo que el convenio permitirá establecer mecanismos de coordinación entre el gobierno de Querétaro y autoridades municipales.
"Vamos a proponerles la firma de un convenio para la regularización, darles el espacio correspondiente para que hagan su trabajo, porque primero, para tener una licencia de alcohol, necesitan tener una licencia de funcionamiento", precisó Gudiño.
La Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en San Juan del Río confirmó su participación en la coordinación de actividades relacionadas con el convenio estatal.
"Participamos en estas actividades y pues acompañamos" a los agremiados, señaló Rocío Hernández, presidenta de la CANACO en San Juan del Río, durante entrevista con Rotativo.
El esquema de regularización es una propuesta que ya se platicó con autoridades municipales en diciembre y se espera materializarla ahora en enero, confirmó el secretario de Gobierno.
El convenio fortalece la coordinación entre gobierno estatal y los 18 municipios para agilizar trámites de licencias de alcohol y funcionamiento en establecimientos comerciales de San Juan del Río y el resto de la entidad.
La organización empresarial mantiene comunicación con autoridades estatales para ofrecer servicios integrales a comerciantes afiliados en San Juan del Río.
Hernández invitó a todo el comercio local a acercarse a la cámara para conocer los servicios disponibles y aprovechar facilidades para renovar licencias durante el primer trimestre de 2026.