Querétaro, 20 de febrero de 2026.— El Municipio de Querétaro adquirió el histórico Teatro Hércules —formalmente Teatro Martín Torres Padilla— por 9 millones de pesos para integrarlo al patrimonio público municipal.

Con capacidad para mil 300 personas, el recinto se convertirá en el teatro más grande propiedad del municipio, superando al Teatro de la Ciudad, que cuenta con aproximadamente mil butacas. La meta es que reabra sus puertas en 2026, completamente rehabilitado.

El inmueble, ubicado en la delegación Hércules, dejó de funcionar formalmente alrededor de 2019 debido a condiciones de deterioro que representaban un riesgo para los asistentes.

La compra fue posible tras un proceso de mediación con el sindicato propietario, que por unanimidad autorizó la venta, y fue avalada posteriormente por el Ayuntamiento en sesión de Cabildo.

Felipe Fernando Macías Olvera, alcalde de Querétaro, durante el anuncio de adquisición del Teatro Hércules.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera realizó el anuncio en el propio inmueble y explicó que, además de los 9 millones de la adquisición —recurso completamente municipal—, la rehabilitación integral podría requerir entre 20 y 25 millones de pesos adicionales.

La cifra definitiva dependerá de los estudios técnicos que realiza la Secretaría de Obras Públicas.

"Hoy estamos rescatando un inmueble histórico que le pertenece al corazón de Hércules", señaló el edil, quien agregó que el teatro no presenta daño estructural pero sí requiere intervención total en butacas, baños, balcones, iluminación, sistema de sonido y proyección.





Rehabilitación integral del Teatro Hércules en Querétaro

Construido entre 1948 y 1950, el Teatro Hércules está próximo a cumplir 76 años de su inauguración, celebrada el 19 de marzo.

Actualmente carece incluso de servicio eléctrico funcional, por lo que la rehabilitación contempla una intervención completa para que el recinto albergue obras de teatro, conciertos y eventos culturales de alto nivel.

El proyecto forma parte del Plan Orden, estrategia municipal enfocada en la recuperación de espacios abandonados y su reintegración al tejido social.

Macías Olvera comparó esta intervención con la recuperación del Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui.

La secretaria de Cultura del Municipio, Daniela Salgado, precisó que el nuevo espacio ampliará la oferta cultural para artistas locales e independientes.

El teatro se integrará al esquema municipal que permite solicitar espacios en préstamo cuando los eventos sean gratuitos, además de acceder a descuentos de hasta 50 por ciento en renta para habitantes del municipio que realicen funciones con venta de boletos.

Las autoridades confirmaron que el proyecto también contempla la adecuación de estacionamiento y el desarrollo integral del entorno urbano de Hércules, en coordinación con vecinos y actores históricos de la zona.