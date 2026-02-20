Querétaro, 20 de febrero de 2026. — Temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados centígrados se registrarán este viernes en el norte de Querétaro y el centro de Hidalgo como consecuencia de la onda de calor que persiste en ambas entidades, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua.
El pronóstico para la capital queretana estima una mínima de 10 °C durante la madrugada y una máxima de 32 °C por la tarde, sin probabilidad de lluvia.
Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantiene condiciones de tiempo estable y baja probabilidad de precipitaciones en gran parte del centro del país. El fenómeno, presente desde días previos, genera un ambiente vespertino cálido a caluroso que afecta especialmente a Querétaro en su zona centro y a Hidalgo en las regiones centro y suroeste.
En la entidad queretana, el cielo se mantendrá parcialmente nublado a medio nublado durante el día. Por la mañana, el ambiente será frío a fresco con bancos de niebla que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Los vientos serán de dirección variable, de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
Las zonas serranas de Querétaro registrarán temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C, según precisó la Conagua. En las últimas 24 horas, las estaciones meteorológicas de la entidad reportaron máximas de 42.0 °C en Jalpan y 40.0 °C en Peñamiller, mientras que la mínima más baja correspondió a El Batán con 6.0 °C.
Hidalgo también bajo onda de calor con vientos de hasta 50 km/h
Para Hidalgo, el SMN indicó que la onda de calor prevalecerá en las zonas centro y suroeste de la entidad. El ambiente matutino será frío a fresco con bancos de niebla, y por la tarde se tornará caluroso. Los vientos alcanzarán rachas de 30 a 50 km/h en la entidad, superiores a los esperados en Querétaro.
A escala nacional, el frente frío número 37 se desplaza sobre el noroeste de México con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango, sin afectación directa para la región de la Mesa Central.
El frente número 36, por su parte, dejará de influir en territorio mexicano durante la tarde-noche de este viernes.
La Conagua recomendó a la población de ambas entidades mantenerse hidratada, evitar exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, además de extremar precauciones ante los bancos de niebla matutinos en carreteras.