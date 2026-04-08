San Juan del Río recibe reconocimiento de INFOQRO por transparencia con perspectiva de género

INFOQRO entrega reconocimiento a San Juan del Río por proyecto de transparencia con perspectiva de género

Roberto Cabrera Valencia recibe reconocimiento de INFOQRO por transparencia en San Juan del Río

El alcalde Roberto Cabrera Valencia recibe el reconocimiento de manos del presidente de INFOQRO, Javier Marra Olea, en Centro Cívico.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 08, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — El municipio de San Juan del Río sumó una nueva distinción en materia de rendición de cuentas al recibir el reconocimiento a la implementación de Transparencia Proactiva en Querétaro, otorgado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO).

El presidente del organismo, Javier Marra Olea, entregó la distinción al alcalde Roberto Cabrera Valencia por la puesta en marcha del proyecto institucional Transparencia con Perspectiva de Género.

La ceremonia se realizó en las instalaciones del Centro Cívico sanjuanense. La iniciativa derivó en la creación de un sitio web institucional propio para visibilizar desafíos en materia de equidad y abrir herramientas de consulta a la ciudadanía.

La distinción se suma a la certificación anticorrupción del SEAQRO que el municipio recibió en febrero, tras capacitar al total de su plantilla de servidores públicos.

Cabrera Valencia agradeció la convocatoria del organismo estatal y subrayó que este tipo de proyectos siembra las bases para que la transparencia se incorpore como política pública permanente, no como ejercicio aislado.

El alcalde sostuvo que la administración busca estar a la altura de expectativas ciudadanas que, en estos temas, se han elevado de manera notoria en los últimos años.

Por su parte, Marra Olea señaló que San Juan del Río se ha mantenido como uno de los municipios queretanos con mayor presencia en los ejercicios de transparencia que impulsa INFOQRO.

El comisionado destacó que el gobierno local ha respaldado la difusión de estos temas y abierto espacios institucionales para que las prácticas de apertura informativa avancen dentro de la estructura municipal.

Transparencia con perspectiva de género en San Juan del Río

La secretaria del Órgano Interno de Control municipal, Nelly Martínez Trejo, explicó que el proyecto reconocido por INFOQRO busca informar y visibilizar los desafíos que enfrenta la población en materia de equidad, fortalecer el acceso a derechos y generar herramientas para que las decisiones administrativas se tomen bajo criterios justos e igualitarios.

La funcionaria detalló que el sitio web del proyecto opera como plataforma de consulta abierta.

El antecedente del municipio en este tipo de ejercicios incluye su reciente análisis para adoptar el modelo 8 de 8 en materia de transparencia, sistema que amplía las declaraciones obligatorias de los servidores públicos y que el gobierno encabezado por Cabrera Valencia ha evaluado como complemento al esquema vigente bajo el que ya opera la administración.

¿Qué implica el reconocimiento de INFOQRO?

La distinción coloca a San Juan del Río dentro del grupo reducido de sujetos obligados que han recibido el reconocimiento del organismo estatal por prácticas que rebasan las obligaciones mínimas que marca la ley.

INFOQRO ha entregado este tipo de distinciones a instituciones que documentan ejercicios específicos de apertura informativa, evaluados bajo lineamientos publicados por la propia comisión.

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