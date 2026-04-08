San Juan del Río, 8 de abril de 2026. — El municipio de San Juan del Río sumó una nueva distinción en materia de rendición de cuentas al recibir el reconocimiento a la implementación de Transparencia Proactiva en Querétaro, otorgado por la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Querétaro (INFOQRO).
El presidente del organismo, Javier Marra Olea, entregó la distinción al alcalde Roberto Cabrera Valencia por la puesta en marcha del proyecto institucional Transparencia con Perspectiva de Género.
La ceremonia se realizó en las instalaciones del Centro Cívico sanjuanense. La iniciativa derivó en la creación de un sitio web institucional propio para visibilizar desafíos en materia de equidad y abrir herramientas de consulta a la ciudadanía.
La distinción se suma a la certificación anticorrupción del SEAQRO que el municipio recibió en febrero, tras capacitar al total de su plantilla de servidores públicos.
Cabrera Valencia agradeció la convocatoria del organismo estatal y subrayó que este tipo de proyectos siembra las bases para que la transparencia se incorpore como política pública permanente, no como ejercicio aislado.
El alcalde sostuvo que la administración busca estar a la altura de expectativas ciudadanas que, en estos temas, se han elevado de manera notoria en los últimos años.
Por su parte, Marra Olea señaló que San Juan del Río se ha mantenido como uno de los municipios queretanos con mayor presencia en los ejercicios de transparencia que impulsa INFOQRO.
El comisionado destacó que el gobierno local ha respaldado la difusión de estos temas y abierto espacios institucionales para que las prácticas de apertura informativa avancen dentro de la estructura municipal.
Transparencia con perspectiva de género en San Juan del Río
La secretaria del Órgano Interno de Control municipal, Nelly Martínez Trejo, explicó que el proyecto reconocido por INFOQRO busca informar y visibilizar los desafíos que enfrenta la población en materia de equidad, fortalecer el acceso a derechos y generar herramientas para que las decisiones administrativas se tomen bajo criterios justos e igualitarios.
La funcionaria detalló que el sitio web del proyecto opera como plataforma de consulta abierta.
El antecedente del municipio en este tipo de ejercicios incluye su reciente análisis para adoptar el modelo 8 de 8 en materia de transparencia, sistema que amplía las declaraciones obligatorias de los servidores públicos y que el gobierno encabezado por Cabrera Valencia ha evaluado como complemento al esquema vigente bajo el que ya opera la administración.
¿Qué implica el reconocimiento de INFOQRO?
La distinción coloca a San Juan del Río dentro del grupo reducido de sujetos obligados que han recibido el reconocimiento del organismo estatal por prácticas que rebasan las obligaciones mínimas que marca la ley.
INFOQRO ha entregado este tipo de distinciones a instituciones que documentan ejercicios específicos de apertura informativa, evaluados bajo lineamientos publicados por la propia comisión.