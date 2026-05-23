Matan a balazos al cantante Degezeta tras salir de estudio en Culiacán

Culiacán, 23 de mayo de 2026. ---"Mario dejó su tierra en Hermosillo para venirse a Culiacán persiguiendo un sueño", escribió la disquera Hyphy Music Inc. la mañana del jueves, horas después de que su artista Mario Alberto Barreto Domínguez, conocido como Degezeta, fuera ejecutado a balazos en un semáforo de la capital sinaloense.

Tenía 22 años. Su cuerpo quedó dentro del Nissan Versa gris en el que viajaba con Iván Marlon, integrante de su equipo, de 45 años, quien también murió en el ataque registrado la noche del miércoles 20 de mayo a las afueras del estadio Ángel Flores, sede de los Tomateros.

El reguetonero sonorense apenas había publicado en Instagram una historia desde el estudio de grabación donde trabajaba en nueva música. Minutos después, alrededor de las 21:00 horas, dos hombres armados aprovecharon el alto del semáforo en el cruce de Constitución y Jesús G. Andrade, colonia Miguel Alemán, para acercarse al vehículo y descargar varias ráfagas contra los ocupantes. El auto quedó con el motor encendido, mal estacionado, a punto de chocar contra una camioneta vecina.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acordonaron la escena. Peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa levantaron los casquillos percutidos y aseguraron el Nissan Versa como evidencia. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Culiacán, donde se practicaron las necropsias de ley. La dependencia abrió carpeta de investigación, pero hasta el cierre de esta nota no ha reportado detenidos ni móvil del homicidio.

El asesinato ocurre en una capital que vive su crisis de seguridad más prolongada en décadas. La pugna entre las facciones Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, detonada en septiembre de 2024 tras la captura de Ismael "El Mayo" Zambada, mantiene a la entidad en una espiral de ejecuciones, secuestros y desapariciones. La acusación federal estadounidense que Rocha Moya enfrenta por cadena perpetua por presuntos vínculos con Los Chapitos profundizó la fractura política local en mayo.

Degezeta nació en Hermosillo el 30 de septiembre de 2004. Empezó haciendo rap independiente con influencias del Cartel de Santa, C-Kan, Alemán y Gera MX, y derivó hacia un reguetón fusionado con boombap y corridos tumbados. Firmó con Hyphy Music Inc. y se mudó a Culiacán para intentar consolidar su carrera. En la disputa entre Chapitos y Mayos que ha ensombrecido la escena musical sinaloense, el joven cantante había logrado superar los 38 mil oyentes mensuales en Spotify con temas como "Chanel" --- en colaboración con el culiacanense Jacobbo ---, "TOSTO NAZO", "Welcome To The Club" y "Mentira Buena". Su último sencillo, "Glopeta", se estrenó el 15 de mayo. Cinco días después fue asesinado.

Una capital donde músicos urbanos caen junto a empresarios y migrantes

El ataque contra Degezeta se suma a una lista que en lo que va de 2026 incluye cinco plagiados ejecutados localizados en una camioneta en Navolato, trabajadores mineros secuestrados en Concordia, y el atentado contra dos legisladores federales de Movimiento Ciudadano en pleno centro de Culiacán, hechos que en enero llevaron al gobierno federal a desplegar 1,600 elementos militares adicionales en la entidad. El gremio musical urbano del noroeste no ha sido ajeno: el reguetón mexa y los corridos tumbados, géneros con creciente presencia en Sinaloa, han registrado en los últimos dos años amenazas, suspensiones de conciertos y, ahora, ejecuciones directas.

¿Quién era Degezeta y por qué su muerte conmocionó a la escena urbana?

Degezeta era considerado por su disquera y por colegas como Jacobbo una de las voces emergentes del reguetón mexicano del noroeste. Trabajaba en un álbum cuya fecha de lanzamiento estaba a pocas semanas. Hyphy Music Inc. confirmó su muerte con la leyenda "Descansa en paz" y las fechas 2004-2026 en redes sociales. La familia del cantante, originaria de Hermosillo, no ha emitido pronunciamiento público; los restos del músico serán trasladados a Sonora para el sepelio.