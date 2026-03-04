México, 4 de marzo de 2026. — El agresor armado que disparó contra un conductor en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, ya había protagonizado un ataque similar en 2025 contra otro automovilista en el Estado de México.

Francisco Maguey Ocampo, según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, utilizó en ambas ocasiones el mismo vehículo: un Kia Stinger con placas RDP-241-D del estado de Morelos.

No se reportaron heridos en el incidente más reciente, ocurrido la mañana del martes sobre Prolongación Paseo de la Reforma.

El antecedente agrava la lectura del caso. De acuerdo con reportes periodísticos, Maguey Ocampo fue detenido en 2025 por elementos de seguridad del Estado de México luego de balear a un conductor.

En aquella agresión, la víctima recibió un impacto en la pierna derecha y fue atendida por paramédicos. Sin embargo, el sujeto recuperó su libertad en circunstancias que hasta ahora no han sido esclarecidas públicamente.

Ni la Fiscalía del Estado de México ni las autoridades de la CDMX han explicado por qué Maguey Ocampo se encontraba libre al momento del nuevo ataque.

La víctima del martes logró grabar la secuencia completa. En el video, difundido ampliamente en redes sociales, se observa cómo el Kia Stinger cierra abruptamente el paso a una camioneta en la vía rápida, a la altura del Centro Santa Fe.

El conductor —playera blanca, lentes de sol— desciende con un arma corta, apunta y detona contra la unidad. Después regresa al vehículo deportivo y huye hacia la autopista de cuota a Toluca.

Proyectil impactó la batería del vehículo baleado en Santa Fe

El disparo perforó la defensa delantera de la camioneta y alcanzó la batería. El conductor afectado narró que, de haber levantado el arma unos centímetros, la bala habría atravesado el parabrisas directamente hacia él.

El automóvil agresor resulta fácilmente identificable por sus luces traseras LED que cruzan la cajuela, cuatro salidas de escape y vidrios polarizados que impiden ver el interior.

Tras la viralización de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron tener conocimiento del hecho.

Autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento del vehículo o del presunto agresor armado de Santa Fe para evitar un tercer ataque.

Maguey Ocampo permanece prófugo. No se ha informado sobre la emisión de una orden de aprehensión por este nuevo caso. Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la SSC capitalina o acudir ante la Fiscalía de la Ciudad de México.