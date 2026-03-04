Agresor armado de Santa Fe ya había baleado a otro conductor en Edomex

Francisco Maguey Ocampo acumula dos ataques con arma de fuego contra automovilistas y permanece prófugo pese a haber sido detenido en 2025.

Captura de video del momento en que el agresor armado de Santa Fe desciende de un Kia Stinger y dispara contra una camioneta en CDMX

Francisco Maguey Ocampo fue identificado como el presunto responsable del disparo en Santa Fe, Ciudad de México.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Mar 04, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

México, 4 de marzo de 2026. — El agresor armado que disparó contra un conductor en la zona de Santa Fe, Ciudad de México, ya había protagonizado un ataque similar en 2025 contra otro automovilista en el Estado de México.

Francisco Maguey Ocampo, según información difundida por el periodista Carlos Jiménez, utilizó en ambas ocasiones el mismo vehículo: un Kia Stinger con placas RDP-241-D del estado de Morelos.

No se reportaron heridos en el incidente más reciente, ocurrido la mañana del martes sobre Prolongación Paseo de la Reforma.

El antecedente agrava la lectura del caso. De acuerdo con reportes periodísticos, Maguey Ocampo fue detenido en 2025 por elementos de seguridad del Estado de México luego de balear a un conductor.

En aquella agresión, la víctima recibió un impacto en la pierna derecha y fue atendida por paramédicos. Sin embargo, el sujeto recuperó su libertad en circunstancias que hasta ahora no han sido esclarecidas públicamente.

Ni la Fiscalía del Estado de México ni las autoridades de la CDMX han explicado por qué Maguey Ocampo se encontraba libre al momento del nuevo ataque.

La víctima del martes logró grabar la secuencia completa. En el video, difundido ampliamente en redes sociales, se observa cómo el Kia Stinger cierra abruptamente el paso a una camioneta en la vía rápida, a la altura del Centro Santa Fe.

El conductor —playera blanca, lentes de sol— desciende con un arma corta, apunta y detona contra la unidad. Después regresa al vehículo deportivo y huye hacia la autopista de cuota a Toluca.

Proyectil impactó la batería del vehículo baleado en Santa Fe

El disparo perforó la defensa delantera de la camioneta y alcanzó la batería. El conductor afectado narró que, de haber levantado el arma unos centímetros, la bala habría atravesado el parabrisas directamente hacia él.

El automóvil agresor resulta fácilmente identificable por sus luces traseras LED que cruzan la cajuela, cuatro salidas de escape y vidrios polarizados que impiden ver el interior.

Tras la viralización de las imágenes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmaron tener conocimiento del hecho.

Autoridades solicitaron a la ciudadanía reportar cualquier avistamiento del vehículo o del presunto agresor armado de Santa Fe para evitar un tercer ataque.

Maguey Ocampo permanece prófugo. No se ha informado sobre la emisión de una orden de aprehensión por este nuevo caso. Quienes cuenten con información pueden comunicarse con la SSC capitalina o acudir ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

seguridad sucesos movilidad cdmx

Reciente

Gobernador Mauricio Kuri González respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro durante conferencia de prensa
Querétaro

Kuri respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro

Gobernador asegura que encuestas favorecen a presidentes municipales del PAN y respalda continuidad.

Gobernador Mauricio Kuri González anuncia incremento al presupuesto de Tarjeta Contigo en Querétaro para personas vulnerables
Editorial

Amplían presupuesto de Tarjeta Contigo en Querétaro

Gobierno estatal busca ampliar cobertura del programa social a más ciudadanos.

Diputada panista Juliana Quintanar junto a organizadores de la Carrera de las Cruces, evento deportivo tradicional del barrio Hércules en Querétaro que cumple 64 años.
Legislatura

Buscan declarar la Carrera de las Cruces patrimonio cultural en Querétaro

Diputada panista impulsa reconocimiento oficial para la tradicional carrera del barrio Hércules.

Fila de vehículos detenidos en la autopista México-Querétaro tras accidente en el kilómetro 171 cerca de Pedro Escobedo, Querétaro
Editorial

Accidente bloquea autopista México-Querétaro en km 171

Guardia Nacional atiende percance que paraliza circulación hacia CDMX desde Pedro Escobedo.