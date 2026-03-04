Kuri respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro

Gobernador asegura que encuestas favorecen a presidentes municipales del PAN y respalda continuidad.

Gobernador Mauricio Kuri González respalda reelección de alcaldes panistas en Querétaro durante conferencia de prensa

Mauricio Kuri González, gobernador de Querétaro, expresó respaldo a los alcaldes de su partido en la entidad.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 04, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 4 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó públicamente la reelección de los alcaldes panistas en Querétaro y aseguró que las encuestas reflejan un desempeño positivo de los presidentes municipales emanados de Acción Nacional en la entidad.

La postura surge en el contexto de la estrategia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de priorizar a los alcaldes del partido para procesos de reelección.

Cuestionado sobre si considera adecuado que la dirigencia nacional dé preferencia a los ediles panistas en funciones, el mandatario estatal se mostró a favor.

Cabe señalar que la postura de Kuri refleja su perspectiva como gobernador emanado del mismo partido; otras fuerzas políticas no se han pronunciado al respecto de esta estrategia.

"Lo han hecho bien", afirmó Kuri González al referirse a los presidentes municipales de su partido en la entidad. El gobernador sostuvo que su percepción no es aislada, pues indicó que la mayoría de los ciudadanos reconoce el trabajo de los ediles panistas.

También aludió a que sus propias mediciones internas respaldan esa lectura. A nivel nacional, Jorge Romero ha impulsado una línea dentro del PAN para que los alcaldes con buenos resultados reciban respaldo institucional en sus procesos de reelección municipal.

Querétaro es una de las entidades donde el partido concentra mayor número de gobiernos locales, lo que convierte al estado en un escenario clave para esa estrategia.

Elecciones 2027 y el PAN en Querétaro

El pronunciamiento de Kuri se da a más de un año de las elecciones municipales de 2027, cuando varios de los actuales presidentes municipales panistas podrían buscar un segundo periodo.

En Querétaro capital, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río, los ediles en funciones provienen de Acción Nacional.

La declaración del gobernador abona al posicionamiento temprano de cuadros panistas en la entidad, en un contexto donde Morena y otros partidos también comienzan a definir sus estrategias electorales para los comicios del próximo año en el estado.

gobiernopoliticaeleccionespan

