Querétaro, 4 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González respaldó públicamente la reelección de los alcaldes panistas en Querétaro y aseguró que las encuestas reflejan un desempeño positivo de los presidentes municipales emanados de Acción Nacional en la entidad.
La postura surge en el contexto de la estrategia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, de priorizar a los alcaldes del partido para procesos de reelección.
Cuestionado sobre si considera adecuado que la dirigencia nacional dé preferencia a los ediles panistas en funciones, el mandatario estatal se mostró a favor.
Cabe señalar que la postura de Kuri refleja su perspectiva como gobernador emanado del mismo partido; otras fuerzas políticas no se han pronunciado al respecto de esta estrategia.
"Lo han hecho bien", afirmó Kuri González al referirse a los presidentes municipales de su partido en la entidad. El gobernador sostuvo que su percepción no es aislada, pues indicó que la mayoría de los ciudadanos reconoce el trabajo de los ediles panistas.
También aludió a que sus propias mediciones internas respaldan esa lectura. A nivel nacional, Jorge Romero ha impulsado una línea dentro del PAN para que los alcaldes con buenos resultados reciban respaldo institucional en sus procesos de reelección municipal.
Querétaro es una de las entidades donde el partido concentra mayor número de gobiernos locales, lo que convierte al estado en un escenario clave para esa estrategia.
Elecciones 2027 y el PAN en Querétaro
El pronunciamiento de Kuri se da a más de un año de las elecciones municipales de 2027, cuando varios de los actuales presidentes municipales panistas podrían buscar un segundo periodo.
En Querétaro capital, El Marqués, Corregidora y San Juan del Río, los ediles en funciones provienen de Acción Nacional.
La declaración del gobernador abona al posicionamiento temprano de cuadros panistas en la entidad, en un contexto donde Morena y otros partidos también comienzan a definir sus estrategias electorales para los comicios del próximo año en el estado.