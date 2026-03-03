Querétaro, 3 de marzo de 2026. — México no puede hablar de democracia mientras el crimen organizado continúe financiando campañas electorales, advirtió el presidente del Partido Acción Nacional en Querétaro, Martín Arango, quien calificó como simulación cualquier reforma que evite abordar la infiltración de dinero ilícito en los procesos electorales.

El dirigente respaldó un paquete de propuestas nacionales de su partido que contempla desde la nulidad inmediata de comicios hasta la pérdida de registro para organizaciones políticas vinculadas con actividades delictivas.

La discusión sobre la reforma electoral en México ha cobrado relevancia en las últimas semanas, con distintas fuerzas políticas planteando ajustes al marco jurídico que rige los procesos de votación.

Sin embargo, según el líder panista, el debate se ha centrado en asuntos administrativos —como el tamaño de los órganos electorales o los tiempos en medios— sin tocar el problema del financiamiento criminal.

Hasta el momento, las bancadas de otros partidos no han fijado postura pública sobre las propuestas específicas de fiscalización planteadas por Acción Nacional.

Arango señaló que su partido no aceptará modificaciones "por capricho" ni reformas que distraigan la atención del problema de fondo. "México necesita una cirugía de fondo para sacar a ese cáncer llamado narcodinero", afirmó, y agregó que todo lo demás resulta insuficiente mientras el dinero del crimen organizado siga decidiendo candidaturas.

A juicio del dirigente estatal, el silencio en torno al tema es revelador. "Cuando ponemos sobre la mesa blindar las elecciones del crimen organizado, el silencio es ensordecedor", sostuvo, y lo describió como una complicidad tácita de quienes conocen el origen de los recursos con que se financian diversas campañas.

Propuestas del PAN contra el narcodinero en campañas electorales

El paquete presentado por Acción Nacional a nivel nacional incluye cinco ejes principales: mecanismos estrictos de fiscalización del dinero público y privado en campañas, acceso a inteligencia financiera en tiempo real, nulidad inmediata de elecciones cuando se acredite el uso de recursos ilícitos, pérdida de registro para partidos vinculados al crimen organizado y responsabilidad penal para dirigentes que avalen candidaturas relacionadas con actividades delictivas.

El líder panista en Querétaro reiteró que su partido no bloqueará el debate sobre la reforma, pero exigirá que la discusión arranque por lo que consideró fundamental: erradicar la presencia del narcotráfico en la política mexicana. Este medio buscará la postura de otras fuerzas políticas locales respecto a las propuestas de fiscalización planteadas por el blanquiazul.