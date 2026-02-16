Querétaro, 16 de febrero de 2026. —Un total de 2.2 toneladas de cableado en desuso han sido retiradas de la vía pública en el municipio de Querétaro durante las primeras dos jornadas de 2026, equivalentes a más de 20 mil metros de material que ya no prestaba servicio.

El programa, coordinado con 14 empresas de telecomunicaciones, se extiende este año a vialidades secundarias tras haber cubierto las 15 principales avenidas de la demarcación en 2025.

El retiro de cableado en desuso en Querétaro forma parte de una estrategia que arrancó el año pasado con resultados significativos: durante 2025, las autoridades municipales retiraron 26.5 toneladas de cables obsoletos de las principales arterias viales.

Para este segundo año, la Secretaría de Movilidad coordina las intervenciones en corredores de menor jerarquía pero con presencia considerable de infraestructura aérea abandonada.

La segunda jornada de 2026 se realizó el viernes 14 de febrero en Av. Tláloc, a lo largo de un tramo de 1.4 kilómetros entre Av. Pie de la Cuesta y Prol. Ometecutli. En esa intervención se retiraron 1.5 toneladas de cables. La primera jornada había tenido lugar en Prol. Tecnológico, entre C. Abrevadero y C. Ponciano Arriaga, donde se atendieron 1.87 kilómetros de vialidad.

Personal especializado retira cables obsoletos en Av. Tláloc, donde se extrajeron 1.5 toneladas de material. rotativo.com.mx

Retiro de cableado en Querétaro involucra a 14 empresas

Las jornadas se realizan en coordinación con la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI). Participan Telmex, Flo Networks, AT&T, Izzi, Axtel, Total Play, UC Telecom, Inpro Telecom, Quattrocom, Blztelco, Mega, TV Rey, IENTC y Even Telecom.

Por parte del municipio, además de la Secretaría de Movilidad, colaboran la Coordinación Municipal de Protección Civil —adscrita a la Secretaría de Gobierno— y la Secretaría de Servicios Públicos Municipales. El alcalde Felifer Macías indicó que estas acciones forman parte del Plan Orden, orientado al mejoramiento de la imagen urbana y la prevención de riesgos asociados al cableado aéreo en desuso.

Con las intervenciones de este año, el municipio busca ampliar la cobertura del programa a zonas que presentan acumulación de cables obsoletos en postes y estructuras de la vía pública queretana, lo que representa tanto un problema visual como un riesgo potencial para peatones y conductores.