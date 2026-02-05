Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Con un mensaje de defensa de la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro.

Durante el acto, resaltó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se concretaron 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, y adelantó que en las próximas semanas se aprobará la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La Constitución de 1917, promulgada en este mismo recinto queretano, marcó un parteaguas en la historia jurídica de México al incorporar garantías sociales inéditas en el mundo.

A más de un siglo de distancia, el acto conmemorativo sirvió como plataforma para reivindicar las reformas constitucionales aprobadas durante el actual gobierno federal.

Gobernadores y miembros del gabinete federal acompañaron el acto que resaltó 22 reformas constitucionales. rotativo.com.mx

Entre las modificaciones que Sheinbaum enumeró figuran la Reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la recuperación de Pemex y CFE como empresas públicas estratégicas, la igualdad sustantiva de las mujeres, la protección de maíces nativos y soberanía alimentaria, así como la prohibición de siembra de maíz transgénico.

También mencionó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la garantía del derecho humano al agua.

"Con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende", expresó la mandataria ante los asistentes al Teatro de la República. Agregó que el país "no regresará al régimen de privilegios y de corrupción" ni "a ser colonia ni protectorado de nadie".

Reformas fortalecen soberanía según el aniversario de la Constitución 1917

Sheinbaum hizo énfasis en la reforma al artículo 40 constitucional, que establece que México no aceptará "intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero" lesivo a su independencia y soberanía, incluyendo golpes de Estado, injerencia electoral o violación del territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Además, destacó las reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en cargos de elección popular, así como la sustitución de organismos autónomos por órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que desde 2018 la ciudadanía decidió recuperar el sentido social de la Carta Magna e instaurar un estado constitucional de bienestar.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que por primera vez tres mujeres encabecen los tres poderes de la Unión, hecho que calificó como producto de la evolución constitucional.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que la Constitución "abraza a los pueblos originarios y afromexicanos" y que el Poder Judicial atraviesa una etapa de reconciliación tras la reforma.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sostuvo que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional del país y refrendó que la presidenta "no está sola en la defensa de la patria".

Al evento asistieron los 32 gobernadores y gobernadoras del país, así como los integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno federal.



