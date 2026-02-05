Sheinbaum reafirma soberanía en aniversario de la Constitución en Querétaro

Presidenta destaca 22 reformas constitucionales y anuncia aprobación de semana laboral de 40 horas.

Ceremonia del 109 aniversario de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro con la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su discurso en el Teatro de la República de Querétaro.

Martin García Chavero
Feb 05, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Con un mensaje de defensa de la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del 109 aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 en el Teatro de la República de Querétaro.

Durante el acto, resaltó que entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 se concretaron 22 reformas constitucionales y 50 modificaciones a leyes secundarias, y adelantó que en las próximas semanas se aprobará la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.

La Constitución de 1917, promulgada en este mismo recinto queretano, marcó un parteaguas en la historia jurídica de México al incorporar garantías sociales inéditas en el mundo.

A más de un siglo de distancia, el acto conmemorativo sirvió como plataforma para reivindicar las reformas constitucionales aprobadas durante el actual gobierno federal.

Entre las modificaciones que Sheinbaum enumeró figuran la Reforma al Poder Judicial, el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, la recuperación de Pemex y CFE como empresas públicas estratégicas, la igualdad sustantiva de las mujeres, la protección de maíces nativos y soberanía alimentaria, así como la prohibición de siembra de maíz transgénico.

También mencionó la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la garantía del derecho humano al agua.

"Con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende", expresó la mandataria ante los asistentes al Teatro de la República. Agregó que el país "no regresará al régimen de privilegios y de corrupción" ni "a ser colonia ni protectorado de nadie".

Reformas fortalecen soberanía según el aniversario de la Constitución 1917

Sheinbaum hizo énfasis en la reforma al artículo 40 constitucional, que establece que México no aceptará "intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero" lesivo a su independencia y soberanía, incluyendo golpes de Estado, injerencia electoral o violación del territorio mexicano por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Además, destacó las reformas contra el nepotismo y la reelección inmediata en cargos de elección popular, así como la sustitución de organismos autónomos por órganos técnicos especializados en competencia y telecomunicaciones.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que desde 2018 la ciudadanía decidió recuperar el sentido social de la Carta Magna e instaurar un estado constitucional de bienestar.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, celebró que por primera vez tres mujeres encabecen los tres poderes de la Unión, hecho que calificó como producto de la evolución constitucional.

El ministro presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, indicó que la Constitución "abraza a los pueblos originarios y afromexicanos" y que el Poder Judicial atraviesa una etapa de reconciliación tras la reforma.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, sostuvo que la Constitución de 1917 mantiene la solidez institucional del país y refrendó que la presidenta "no está sola en la defensa de la patria".

Al evento asistieron los 32 gobernadores y gobernadoras del país, así como los integrantes del gabinete legal y ampliado del gobierno federal.


