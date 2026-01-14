Querétaro, 14 de enero de 2026. — Alrededor de 200 enfermeras y enfermeros de los turnos vespertino y nocturno de los hospitales generales regionales HGR 1 y HGR 2 del IMSS en Querétaro realizaron una manifestación para denunciar sobrecarga laboral, sanciones económicas, negativas a permisos y presuntas represalias por parte de jefaturas de enfermería.
El personal de salud denuncia proporciones de hasta una enfermera por 40 pacientes sin apoyo de auxiliares, situación que compromete la atención y genera desgaste físico y emocional, informó Itzamara Medina, general del turno nocturno.
El conflicto se originó a finales de diciembre cuando el personal fue obligado a cubrir turnos adicionales debido a la falta de contratación de trabajadores eventuales, cuyos contratos fueron cortados del 20 de diciembre al 2 de enero sin previo aviso.
La guardia del 31 de diciembre concluyó a las 8:10 de la mañana, momento en que jefas de enfermería tuvieron que cubrir la ausencia de personal, situación que detonó el conflicto y las posteriores sanciones al personal de enfermería, explicó Medina.
"Nosotros creemos que la molestia surge porque ahora sí se les aplicó a las jefas una cláusula del contrato", señaló la representante del turno nocturno.
El personal denunció que en el área de ginecología una sola enfermera puede atender a 20 pacientes y hasta 20 recién nacidos, mientras que en otras áreas la proporción alcanza los 40 pacientes por enfermera, precisó el personal manifestante.
Sanciones y Descuentos Económicos
Los manifestantes denunciaron que tras negarse a permanecer en el hospital luego de cumplir dos turnos consecutivos, varios compañeros fueron enviados al área jurídica y sancionados con notas de demérito que representan descuentos de hasta mil pesos por cada una.
El personal afectado acumula entre 10 y 20 notas por trabajador, lo que se traduce en descuentos salariales significativos, aseguraron las enfermeras durante la protesta.
Las jefaturas de enfermería emplayaron checadores, cerraron accesos y bloquearon salidas, impidiendo que el personal pudiera registrar su salida y retirando pertenencias personales de los lockers, entre ellas computadoras, tabletas y objetos adquiridos por los propios trabajadores, denunciaron los manifestantes del HGR 1 ubicado en Zaragoza.
"Aquí se nos acusa de poner en riesgo a los pacientes, pero ha habido más muertes por falta de medicamentos", aseguró el personal de enfermería.
Las inconformidades se concentran principalmente en el HGR 1, aunque también se reportan afectaciones en el HGR 2 de La Pradera, donde el personal enfrenta condiciones laborales similares.
El sindicato no ha fijado postura pública ni ha brindado acompañamiento efectivo, pese a que los descuentos salariales ya fueron aplicados a personal del turno nocturno.
Las enfermeras insistieron en que la manifestación no implica suspensión de labores ni abandono de pacientes, y que varios de los trabajadores afectados permanecieron dentro del hospital cumpliendo con sus funciones ante el temor de nuevas sanciones, enfatizó Itzamara Medina.