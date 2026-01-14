Álvarez Flores informó que el municipio trabaja en la regularización de 183 asentamientos irregulares de las más de 250 colonias que integran San Juan del Río, con un avance del 60% en el proceso y una meta de entregar más de mil escrituras durante la presente administración.

Hasta el momento se han entregado más de 300 títulos de propiedad bajo el programa "Regularizando tu hogar, un mejor San Juan", que busca otorgar certeza jurídica a familias que habitan en colonias sin estatus legal definido.

"La regularización permite certeza jurídica y certeza patrimonial", explicó la secretaria. La funcionaria detalló que se han realizado más de 600 auditorías en diferentes comunidades del municipio🔗 y que actualmente se cuenta con 120 expedientes integrados que estarán listos entre finales de enero y principios de febrero de 2026 para su entrega a las familias beneficiadas.

Reordenamiento como prioridad municipal

El alcalde Roberto Cabrera Valencia enfatizó que San Juan del Río enfrenta un desorden urbano producto de 50 años de crecimiento sin planeación adecuada. "Debemos poner un alto al crecimiento desordenado", aseguró el mandatario municipal durante la conferencia realizada en Palacio Municipal.

El funcionario explicó que el reordenamiento territorial representa una prioridad para la administración porque permite al ayuntamiento ejecutar obras de infraestructura básica en colonias que actualmente carecen de servicios.

"Cuando las familias reciben sus escrituras, entregan al municipio el derecho de paso de las calles", precisó Cabrera Valencia.

El gobierno municipal está regularizando 40 calles en diversas colonias, lo que representa un paso previo indispensable para que el ayuntamiento pueda invertir en pavimentación, drenaje, agua potable, infraestructura eléctrica e iluminación pública.

El alcalde destacó que sin certeza jurídica sobre el derecho de paso, el municipio no puede ejecutar obras públicas de manera legal.

Actualización del desarrollo urbano por megaproyectos

San Juan del Río actualiza su Programa Municipal de Desarrollo Urbano en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del gobierno estatal.

Álvarez Flores explicó que la actualización responde a los grandes proyectos federales y estatales que impactarán al municipio, como el Tren México-Querétaro y el Libramiento Metropolitano.

El Consejo Municipal de Desarrollo se instaló el 8 de junio de 2025 y actualmente se encuentra en periodo de revisión del programa actualizado.

La secretaria detalló que el Consejo integra a representantes de la sociedad organizada, académicos, colegios de profesionistas, empresarios y sector gubernamental para garantizar una planeación participativa del crecimiento urbano.

"Vamos a incluir un apartado de planeación en movilidad, con estudios para la zona centro y la zona oriente", informó la funcionaria. El programa contempla proyecciones a corto, mediano y largo plazo que incluyen cambios de sentido vial, eliminación de estacionamientos irregulares y mejoras en la movilidad urbana derivadas de consultas ciudadanas.

Libramiento Metropolitano transformará conectividad

La funcionaria explicó que el Libramiento Metropolitano representa una obra de gran impacto para el reordenamiento territorial de San Juan del Río.

El proyecto inicia en el kilómetro 142 de la autopista México-Querétaro, cerca de Palmillas, y se extiende hasta la comunidad de Pathé, pasando por San Miguel Arcángel y conectando con el camino al Sitio.

El alcalde Roberto Cabrera mantiene reuniones con el gobierno estatal para analizar la posibilidad de que San Juan del Río opere una caseta en la zona del Sitio o Fundadores, lo que permitiría reducir tiempos de recorrido y mejorar la conectividad del municipio.

El libramiento beneficiará a más de 25 comunidades ubicadas del otro lado de la carretera 57🔗, como Fundadores, Santa Rosa de Jáuregui, La Llave, La Valla y otras localidades.

El proyecto contempla una extensión de aproximadamente 95 kilómetros que conectará con la carretera estatal 200, cruzará la carretera 100 hacia la Sierra Gorda, tendrá una incorporación en el kilómetro 61 y cerrará conexión con el Aeropuerto Internacional de Querétaro para continuar hacia San Luis Potosí por la carretera 57.

Programa contra asentamientos irregulares

El gobierno municipal implementa la campaña "No te dejes engañar" para prevenir la compra de terrenos en predios irregulares que no cuentan con autorizaciones municipales.

Álvarez Flores informó que hasta el momento se han clausurado dos asentamientos irregulares y que la venta de lotes sin permisos constituye un delito penal contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano.

"Muchas veces ofrecen terrenos muy baratos en la falda del cerro, pero no sabemos cuándo van a llegar los servicios básicos", explicó la secretaria. La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar la venta ilegal de predios y verificar que los fraccionamientos cuenten con las autorizaciones correspondientes ante el municipio.

Subdivisiones en comunidades rurales

Además del programa de regularización de colonias urbanas, el gobierno municipal implementa un programa de subdivisiones en comunidades rurales que también busca otorgar certeza jurídica a los propietarios.

Este programa ya registra más de 600 auditorías realizadas y 120 expedientes integrados para su procesamiento en los próximos meses.

Álvarez Flores explicó que este esquema permite que los habitantes de las comunidades tengan documentos que acrediten la propiedad de sus terrenos, facilitando la división legal de predios entre familiares. "Aunque yo y mi hermana sepamos que ese es mi pedacito, necesitamos un documento que nos dé certeza jurídica", detalló la funcionaria.

Crecimiento inmobiliario ordenado

En materia de desarrollo inmobiliario, la secretaria informó que el municipio proyecta la construcción de aproximadamente 9 mil viviendas durante la presente administración.

Actualmente se encuentran en trámite diversos proyectos de fraccionamientos y condominios que ocupan una superficie de cerca de un millón de metros cuadrados.

La funcionaria detalló que el municipio ha logrado ingresos por más de 31 millones de pesos en licencias de construcción entre 2021 y 2025.

"Hemos continuado con el seguimiento a proyectos industriales y comerciales que representan crecimiento para San Juan del Río", precisó Álvarez Flores.

El gobierno municipal implementa un programa de identificación de obras mediante placas oficiales para distinguir las construcciones que cuentan con licencia municipal.

La secretaria explicó que muchas obras se ejecutan sin permisos, lo que genera afectaciones a la vía pública y problemas legales al momento de vender las propiedades.

Ordenamiento de infraestructura urbana

El ayuntamiento trabaja en el ordenamiento del cableado en la zona centro de San Juan del Río mediante un programa que continuará hasta el término de la administración.

La secretaria informó que se han intervenido calles como Miguel Hidalgo, 20 de Noviembre, Matamoros, Ayuntamiento y avenida Juárez, así como colonias de la zona oriente.

"Hemos tenido reuniones con las empresas de telecomunicaciones para pedirles que su personal esté identificado", detalló Álvarez Flores.

La funcionaria explicó que en diversas ocasiones se han detectado trabajos de instalación de cable sin identificación de las empresas, lo que genera reportes a seguridad pública.

Reforestación y programas ambientales

La dirección de Medio Ambiente y Ecología realizó 210 eventos durante el año pasado, incluyendo 49 conferencias ambientales en escuelas de todos los niveles educativos. El gobierno municipal plantó 15,875 árboles en más de 10 comunidades como El Rodeo, El Rosario y otras localidades del municipio.

"Arrancamos con el programa 'Adopta un árbol' que ha tenido muy buenos resultados", aseguró Álvarez Flores. La funcionaria destacó el caso de San Sebastián de Las Barrancas, donde la comunidad adoptó árboles plantados alrededor de la cancha de futbol y se comprometió a darles mantenimiento.

El gobierno municipal arrancó el programa de limpieza del río San Juan a lo largo de sus 31 kilómetros, incluyendo el arroyo El Chuvasco. La semana pasada, el alcalde Roberto Cabrera y la secretaria Edith Álvarez realizaron un recorrido por la zona de Las Arcinas🔗, en la parte trasera de la colonia 5 de Febrero, donde iniciaron las labores de limpieza.

Ingresos municipales por reordenamiento

El alcalde Roberto Cabrera Valencia explicó que el reordenamiento territorial genera ingresos municipales adicionales mediante el pago de predial, licencias de construcción y traslados de dominio. "Cuando las familias reciben su escritura, ahora sí van a pagar su predial", precisó el mandatario.

El funcionario detalló que San Juan del Río es el cuarto municipio con menor presupuesto per cápita del estado de Querétaro. "Somos el gobierno municipal más pobre en relación con el número de habitantes", aseguró Cabrera Valencia, quien enfatizó que la regularización representa una estrategia para incrementar los ingresos propios sin aumentar las tasas impositivas.