Artesanía textil de lana y sarape del municipio de Colón que busca ser declarada patrimonio cultural inmaterial de Querétaro

La diputada Adriana Meza Argaluza impulsó el exhorto para proteger el arte textil de Colón como patrimonio cultural.

Foto: Municipio de Colón.
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 27, 2026
Querétaro, 27 de febrero de 2026. — El arte textil de lana producido en el municipio de Colón podría convertirse en patrimonio cultural inmaterial de Querétaro. La LXI Legislatura aprobó un exhorto al gobernador del estado para que emita el decreto correspondiente, en reconocimiento a una tradición artesanal que forma parte de la identidad de esa comunidad y que podría detonar el desarrollo económico de la región.

La técnica de tejido en lana y la elaboración del sarape son manifestaciones culturales arraigadas en Colón desde hace generaciones. Sin embargo, los artesanos dedicados a esta actividad carecían hasta ahora de un reconocimiento institucional que les permitiera acceder a políticas públicas de capacitación y financiamiento diseñadas para proteger y promover su oficio.

La diputada Adriana Elisa Meza Argaluza calificó la iniciativa como una decisión estratégica de política pública, no solo como una declaratoria cultural. "Se está apostando por un modelo de desarrollo que entiende que la identidad también es economía", señaló la legisladora, quien enfatizó que la cultura puede ser un motor de competitividad.

Arte textil de Colón abriría acceso a circuitos turísticos en Querétaro

Meza Argaluza precisó que obtener la declaratoria como patrimonio cultural inmaterial permitiría estructurar cadenas de valor en torno al arte textil de lana en Colón, profesionalizar la actividad artesanal e integrar al municipio en circuitos turísticos regionales con mayor proyección. A su juicio, la tradición puede convertirse en innovación cuando cuenta con respaldo institucional.

De concretarse el decreto por parte del Ejecutivo estatal, los artesanos de Colón contarían con condiciones para acceder a programas de promoción y comercialización de sus productos. La medida también abriría la posibilidad de vincular el turismo artesanal en Querétaro con estrategias de desarrollo regional que beneficien a las familias dedicadas a esta actividad.

En la sesión estuvo presente el secretario del Ayuntamiento de Colón, Juan Carlos Oceguera, lo que reflejó el interés del gobierno municipal en la aprobación del exhorto. La declaratoria deberá ser emitida por el Poder Ejecutivo estatal para entrar en vigor y generar los mecanismos de protección y fomento previstos por los legisladores.

