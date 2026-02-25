Querétaro, 25 de febrero de 2026. — La sesión convocada el sábado en Santa Rosa Jáuregui para analizar su posible municipalización fue ilegal, según denunció el diputado local Enrique Correa Sada, quien señaló que no existían las condiciones jurídicas para realizarla fuera del recinto legislativo.

El legislador también cuestionó la iniciativa impulsada por Morena para convertir la delegación en municipio, a la que calificó como carente de sustento técnico, histórico y social.

La controversia sobre la municipalización de Santa Rosa Jáuregui se da en un contexto de creciente debate sobre el ordenamiento territorial del municipio de Querétaro, donde la delegación ha experimentado un acelerado crecimiento poblacional en los últimos años.

Hasta el momento, Morena no ha emitido postura sobre los señalamientos de ilegalidad formulados por el legislador.

Correa Sada explicó que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para llevar a cabo una sesión de comisión fuera del Congreso debe existir un acuerdo previo aprobado por la propia comisión.

"La ley es muy clara: para poder sacar una sesión de comisión tiene que haber un acuerdo de la comisión y no hubo dicho acuerdo", sostuvo.

Incluso se había convocado previamente a una sesión de Puntos Constitucionales con un orden del día que contemplaba aprobar ese acuerdo para sesionar fuera del recinto, pero la reunión se suspendió.

El diputado enfatizó que los procesos legislativos deben garantizar transparencia y máxima publicidad.

Iniciativa de Morena sin sustento, según Correa Sada

Sobre la propuesta del diputado Ulises Gómez de la Rosa y Morena para crear un nuevo municipio, Correa Sada afirmó, según sus palabras, que la iniciativa carece de fundamentos sólidos.

Cuestionó que la demarcación territorial planteada incluya zonas como El Salitre, que no guardan relación histórica ni cultural con Santa Rosa Jáuregui.

A juicio del legislador, no existe consenso ciudadano para la municipalización, ya que habitantes de Juriquilla, El Salitre, Altozano y Paseos del Pedregal, entre otras zonas, no desean formar parte de un nuevo municipio.

Consideró que, si el argumento central es un supuesto clamor ciudadano, debería realizarse una consulta formal organizada por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, conforme a los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la ley.

En opinión de Correa Sada, crear un nuevo municipio no resolvería las problemáticas de la zona y, por el contrario, implicaría enfrentar dificultades económicas similares a las que padecen otros municipios del estado.

El diputado aseguró que la comisión realizada recientemente apenas duró unos minutos y no abordó de fondo el tema de la municipalización de Santa Rosa Jáuregui.

Señaló que posteriormente se realizó un foro donde participaron personas a favor de la propuesta, pero insistió en que se trata de un ejercicio parcial. Este medio buscará la versión oficial de los legisladores de Morena sobre los señalamientos.