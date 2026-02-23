México — 23 de febrero de 2026. —El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, habría muerto este domingo tras un operativo de fuerzas especiales del Ejército en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, de acuerdo con reportes preliminares del Gabinete de Seguridad.

La muerte de El Mencho —el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos, con una recompensa de 15 millones de dólares por su captura— desató una respuesta coordinada de células del CJNG que alcanzó 20 de los 32 estados del país con 252 bloqueos carreteros, decenas de vehículos incendiados y ataques a comercios.

El operativo se ejecutó durante la mañana en una zona montañosa a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, según información preliminar de Sedena y el Centro Nacional de Inteligencia. Fuerzas especiales, respaldadas por la FGR, irrumpieron en un punto identificado como refugio del capo. Las autoridades confirmaron la recuperación de armamento pesado, vehículos blindados y lanzacohetes, además de la detención de dos personas. Tres militares resultaron heridos.

Durante el enfrentamiento murieron cuatro integrantes del CJNG en el lugar; Oseguera Cervantes y otros dos presuntos sicarios fallecieron mientras eran trasladados por vía aérea hacia la Ciudad de México, conforme a reportes federales iniciales. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ciudadanía mantenerse "informada y en calma" e indicó que existe coordinación con los gobiernos de todos los estados.

20 estados con disturbios tras la muerte de El Mencho

El Gabinete de Seguridad federal detalló en un corte informativo que los 252 bloqueos se distribuyeron en Jalisco, Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Hacia las 20:00 horas, 229 de los 252 bloqueos ya habían sido desactivados.

Jalisco concentró la mayor afectación con 65 bloqueos en carreteras y vialidades urbanas. Se quemaron camiones de transporte público en Guadalajara, Puerto Vallarta y Zapotlanejo. El aeropuerto de Puerto Vallarta canceló todos los vuelos internacionales y la mayoría de nacionales. Se suspendió el concierto de la cantante Kali Uchis, la Vía Recreativa y todos los eventos masivos. Más de mil personas quedaron varadas en el zoológico de Guadalajara. Las autoridades jaliscienses reportaron 25 detenidos: 11 por violencia directa y 14 por rapiña.

En Guanajuato, la Secretaría de Seguridad y Paz contabilizó 74 hechos delictivos en 23 de los 46 municipios, incluidos incendios a tiendas Oxxo y farmacias. Se detuvo a 35 personas. La gobernadora Libia Dennise García aseguró que la situación quedó controlada al caer la tarde y que todas las carreteras del estado se encontraban libres.

Michoacán reportó cuatro sicarios abatidos durante enfrentamientos, según el gobernador Alfredo Ramírez, además de bloqueos carreteros y quema de vehículos. En Tamaulipas, la ciudad de Reynosa amaneció con balaceras, persecuciones, robo de vehículos y bloqueos en carreteras que se extendieron desde la Ribereña hasta la salida a San Fernando.

Fuerzas especiales del Ejército ejecutaron el operativo contra El Mencho en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco. Infografia Rotativo de Querétaro.

En Baja California se canceló el tránsito de autobuses locales, foráneos y transporte de carga; las fuerzas armadas desplegaron patrullajes en la zona costa. Veracruz registró enfrentamientos en Tuxpan y bloqueos en municipios del centro y norte. En Oaxaca, los disturbios se concentraron en el Istmo de Tehuantepec, donde el gobierno de Juchitán exhortó a la población a permanecer en sus hogares.

¿Qué estados suspendieron clases tras la muerte de El Mencho?

Al menos 15 entidades anunciaron la suspensión total o parcial de clases para este lunes. Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato y Querétaro cancelaron actividades presenciales en todos los niveles educativos. En Querétaro, además, la LXI Legislatura declaró día inhábil y se canceló el partido de Liga MX entre Gallos Blancos y FC Juárez en La Corregidora. El Estado de México suspendió clases en 14 municipios y Zacatecas activó educación a distancia en cinco regiones limítrofes con Jalisco. La Universidad Veracruzana trasladó sus actividades a modalidad virtual en cinco sedes.

Colima, Tabasco y Quintana Roo reportaron quema de vehículos en carreteras; en la Ciudad de México se incendió un camión de transporte en la colonia Las Cruces y un auto en la México-Cuernavaca, a la altura de Tlalpan. Guerrero se sumó con incidentes en Acapulco, mientras que Chiapas reforzó la vigilancia militar en la frontera con Guatemala, corredor identificado como zona de operación del CJNG.

La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta preventiva para sus ciudadanos en Jalisco, Baja California, Quintana Roo, Nayarit y Sinaloa, instándolos a resguardarse, y reconoció la cooperación bilateral en materia de seguridad. El operativo representa el golpe más significativo contra el CJNG desde su fundación y coincide, en fecha, con la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocurrida también un 22 de febrero.