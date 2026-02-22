Incendio en comercio de Av. Cimatario moviliza emergencias en Querétaro

Protección Civil descarta riesgos y anuncia investigación sobre el origen del siniestro.

Cuerpos de emergencia atienden incendio en comercio de Avenida Cimatario en la colonia Palmas de Querétaro

Elementos de Protección Civil y bomberos trabajaron para sofocar el fuego en el comercio de Av. Cimatario

Querétaro, 22 de febrero de 2026.- Un incendio en un comercio ubicado sobre Avenida Cimatario, en la colonia Palmas, movilizó a cuerpos de emergencia que lograron sofocar el fuego en su totalidad sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con Protección Civil, únicamente se registraron daños en la infraestructura del establecimiento, mientras que en la zona continúan labores preventivas para descartar riesgos a la población y comenzar con las diligencias para conocer el origen del siniestro.

El hecho ocurre en medio de un contexto nacional marcado por violencia tras versiones sobre el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha detonado bloqueos e incendios en distintos puntos del país.

En la capital queretana, un Oxxo también fue incendiado, aunque las autoridades no han confirmado vínculo con la ola de violencia nacional. Ante la situación, elementos de seguridad reforzaron la vigilancia en la frontera de Corregidora con el estado de Guanajuato.

Protección Civil, a través de su equipo de Comunicación Social, informó que hasta el momento se desconocen las causas del incendio en Avenida Cimatario. “Se desconocen las causas del incidente”, señalaron, al tiempo que precisaron que se prioriza “la atención para controlarlo y evitar riesgos a la población”.

Investigación determinará origen del incendio en Av. Cimatario
Ante especulaciones sobre si el fuego pudo haber sido provocado, la dependencia indicó que serán las instancias competentes quienes establezcan lo ocurrido.

“Ya las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones e informarán en su momento”, puntualizaron.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar difundir versiones no confirmadas.

Cabe señalar que corridas de autobuses desde Querétaro fueron suspendidas hasta nuevo aviso, al igual que en la central camionera de San Juan del Río, donde también se cancelaron salidas a diversos destinos, dejando a usuarios de transporte foráneo varados en ambas ciudades.

Algunos aeropuertos del país han reportado suspensión de vuelos, aunque en Querétaro no se ha confirmado una medida similar hasta el momento.

Las autoridades estatales mantienen monitoreo constante y coordinación con instancias federales ante la situación que prevalece a nivel nacional.

