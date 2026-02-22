La brecha entre la euforia virtual y lo que ocurrió en las calles expone un patrón que los especialistas han comenzado a documentar con datos concretos.

De acuerdo con un análisis presentado por la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el 60% del contenido sobre therians que circuló en territorio mexicano durante las últimas dos semanas corresponde a notas periodísticas sin sustento técnico. Del 40% restante —publicaciones genuinas de usuarios—, una cuarta parte califica como "rage bait", es decir, material fabricado para provocar indignación y generar clics. Apenas el 15% proviene de contenido auténtico, producido principalmente por adolescentes.

En Querétaro, el Colegio de Médicos Veterinarios descartó atender a personas autoidentificadas como therians y remitió el tema al ámbito de la salud mental humana. rotativo.com.mx

Qué hay detrás de la identidad therian en México

El término proviene del griego therion (bestia) y anthropos (humano). Quienes se identifican como therians aseguran experimentar una conexión psicológica, espiritual o emocional con un animal específico —lobos, zorros, felinos y perros son los más frecuentes—, al que denominan "teriotipo".

A diferencia de la comunidad furry, centrada en un fandom artístico, los therians describen esta vinculación como parte integral de su identidad interna.

La subcultura no es nueva. Sus orígenes se remontan a foros de internet de los años noventa, particularmente al grupo de Usenet alt.horror.werewolves, creado en 1992.

Lo que cambió fue la plataforma: TikTok e Instagram catapultaron la visibilidad del movimiento durante las últimas semanas, primero en Argentina y Uruguay, y posteriormente en México, donde los videos de jóvenes con máscaras y practicando quadrobics —desplazamiento en cuatro patas— generaron una avalancha de reacciones.

En febrero de 2026 circularon convocatorias para encuentros presenciales en ciudades como León, Guadalajara, Monterrey, Torreón, Pachuca, Veracruz y la Ciudad de México.

Universidades como la UNAM, la UAM Xochimilco, el IPN y la UANL fueron señaladas como puntos de reunión, aunque en varios casos las propias instituciones desmintieron haber autorizado los eventos.

Psicólogos piden no patologizar a jóvenes therians

La reacción social osciló entre la burla masiva y la alarma de padres de familia. Especialistas en salud mental, sin embargo, coinciden en un punto clave: la teriantropía no figura como trastorno en los manuales diagnósticos internacionales, ni en el DSM-5 ni en la CIE-11.

Andrea Torres, psicóloga clínica de la Universidad Intercontinental, explicó que la identificación suele funcionar como herramienta de regulación emocional o expresión creativa en adolescentes.

Precisó también que algunos therians presentan rasgos de neurodivergencia, particularmente dentro del espectro autista, y que la conexión con un animal representa para ellos un marco más comprensible para procesar su entorno.

El psicólogo clínico Raúl Mireles, desde León, Guanajuato, comparó la tendencia con movimientos juveniles previos como los emos o los otakus: expresiones temporales que eventualmente se diluyen. En sus 15 años de práctica profesional, señaló, ningún caso similar llegó a consulta.

Desde Michoacán, los académicos de la UMSNH introdujeron un concepto revelador: el "espejismo algorítmico", una distorsión perceptual generada por los sistemas de recomendación de plataformas digitales que amplifica fenómenos minoritarios hasta hacerlos parecer masivos.

¿Cómo reaccionaron las autoridades en Querétaro ante los therians?

En el estado, el Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies fijó una postura clara. Su presidenta, Paulina González, aseguró que el gremio no cuenta con capacidad para atender a personas autoidentificadas como therians.

"Los médicos veterinarios no estamos capacitados para atender a un humano", indicó, y remitió el asunto al ámbito de la psiquiatría y el psicoanálisis.

A nivel legislativo, el Congreso de Nuevo León recibió el 19 de febrero una iniciativa denominada "Ley Therian", que busca establecer protocolos contra el acoso escolar dirigido a estudiantes con expresiones de identidad no convencionales.

La propuesta fue presentada por el abogado Mauricio Castillo junto con un joven de 28 años que se identifica como caballo.

Mientras tanto, en redes sociales también se han documentado amenazas y discursos de odio contra quienes se identifican como therians. En Ciudad Valles, San Luis Potosí, la Dirección de Atención a la Juventud analiza organizar un conversatorio para promover el respeto y prevenir la discriminación.

El fenómeno, según los expertos consultados, revela menos sobre una supuesta crisis juvenil y más sobre la velocidad con la que las plataformas digitales convierten cualquier expresión minoritaria en espectáculo nacional.

El dato de la UMSNH es contundente: por cada publicación genuina de un adolescente therian, circulan cuatro piezas de contenido mediático o provocador que alimentan el ciclo viral.