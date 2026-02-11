Querétaro, 11 de febrero de 2026. —Un incendio en la zona de El Tángano activó los protocolos de emergencia en Querétaro, donde Protección Civil acudió de manera inmediata para atender el siniestro.

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño, informó que las autoridades estatales se mantienen en alerta y que en los próximos días se realizará una reunión interinstitucional para formalizar acciones preventivas ante la temporada en la que suelen incrementarse este tipo de emergencias.

La zona de El Tángano ha registrado episodios de incendios en temporadas anteriores, lo que ha llevado a las autoridades a implementar operativos de vigilancia de forma recurrente.

Con el inicio de la etapa crítica, el Gobierno estatal busca reforzar la coordinación entre dependencias para responder con mayor rapidez ante posibles contingencias.

Gudiño explicó que el estado trabaja en una estrategia conjunta que será presentada formalmente tras la reunión prevista para los próximos días.

"De manera inmediata acudió Protección Civil y estamos en alerta", señaló el funcionario, quien agregó que la sesión servirá para "dar formalidad a esta nueva etapa" de prevención de incendios en Querétaro.

Investigarán si incendio en El Tángano fue provocado

El secretario de Gobierno precisó que, de encontrarse indicios de que el siniestro pudo haber sido intencional, se abrirá una investigación para esclarecer las causas y determinar responsabilidades.

"Si hubiera alguna situación que indique que pudo haber sido provocado, se tendrá que investigar", aseguró.

El objetivo principal de las autoridades es mantener vigilancia constante en zonas vulnerables y garantizar condiciones de seguridad tanto para la población como para el entorno ambiental.

La coordinación interinstitucional contempla la participación de Protección Civil estatal, bomberos y corporaciones municipales durante los meses de mayor riesgo.

Los habitantes de zonas cercanas a áreas forestales o de pastizales pueden reportar columnas de humo o conatos de incendio al número de emergencias 911 o directamente a las oficinas de Protección Civil del estado.