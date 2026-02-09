PT alerta sobre riesgos en reforma judicial propuesta por Ejecutivo de Querétaro

Díaz Gayou cuestiona requisitos para magistrados y critica falta de comunicación con el PAN.

Diputada Claudia Díaz Gayou del PT cuestiona reforma judicial del Ejecutivo de Querétaro en conferencia de prensa

Claudia Díaz Gayou, diputada local del PT, alertó sobre riesgos en la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo estatal.

Querétaro,9 de febrero de 2026. —La reforma constitucional al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo del estado presenta omisiones y riesgos que podrían favorecer intereses particulares en lugar de garantizar un sistema de justicia eficiente e imparcial, advirtió la diputada local del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou.

En conferencia de prensa, la legisladora cuestionó que la iniciativa enviada el pasado 3 de febrero abra la posibilidad de imponer requisitos adicionales a candidatos a magistrados y permita la figura de suplentes, algo que, según ella, la Constitución Federal no contempla.

La discusión sobre la reforma judicial en Querétaro se remonta al 5 de enero de 2025, cuando el PT presentó una iniciativa para reformar la Constitución local y las leyes secundarias del Poder Judicial estatal, propuesta que fue complementada posteriormente por Morena.

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia y la de Puntos Constitucionales aprobaron un dictamen que ya contaba con el aval de los ayuntamientos y estaba listo para votarse en el pleno, antes de que el Ejecutivo enviara su propia iniciativa.

Hasta el momento, el gobierno estatal no ha emitido postura sobre los señalamientos de la legisladora.

Díaz Gayou señaló que la propuesta del Ejecutivo genera confusión al interior del Congreso. "Hoy nos encontramos con una falta de comunicación y una división dentro de Acción Nacional, donde ya hay un dictamen listo, y ahora el titular del Poder Ejecutivo manda una nueva iniciativa", explicó la diputada del PT.

A juicio de la legisladora, la iniciativa permitiría que funcionarios municipales, fiscales de corrupción, consejeros electorales y dirigentes de partidos políticos aspiren a magistraturas, lo que abriría la puerta a intereses ajenos a la impartición de justicia.

También criticó la falta de precisión sobre los procesos de selección, los plazos máximos para resolver asuntos, la integración de órganos administrativos y el número de magistrados, aspectos que, según Díaz Gayou, podrían contravenir principios de austeridad.

Haberes de retiro y posibles "leyes a modo" en la reforma judicial de Querétaro

La diputada cuestionó además los beneficios económicos previstos para jueces y magistrados, entre ellos haberes de retiro equivalentes a varios años de sueldo por tiempo de servicio.

Según la legisladora del PT, algunos de estos aspectos podrían configurar "leyes a modo" que favorezcan a ciertos actores del sistema judicial queretano.

No obstante, Díaz Gayou aseguró que su partido apoyará los elementos de la iniciativa que fortalezcan la justicia, como la inclusión de mecanismos alternativos de solución de controversias y el impulso a la justicia cívica y restaurativa.

"Desde el PT vamos a velar porque la reforma constitucional cumpla con la ley y no se utilice para beneficiar a unos cuantos. Apoyaremos aquellas partes que sumen al sistema judicial, pero no vamos a permitir leyes a modo", sostuvo la legisladora al cierre de la conferencia.

Este medio buscará la postura del Ejecutivo estatal respecto a los señalamientos vertidos por la diputada.

