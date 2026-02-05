Querétaro, 5 de febrero de 2026. —Al menos cuatro aspirantes del PAN permanecen en la competencia interna por la candidatura a la gubernatura de Querétaro para el periodo 2027-2033, aseguró el exgobernador Francisco Domínguez Servién tras el anuncio de Marco del Prete Tercero de no buscar la postulación.

Entre los perfiles que se mantienen en la baraja panista figuran Luis Nava, el senador Agustín Dorantes y Chepe Guerrero, según mencionó el propio Domínguez.

La salida de Del Prete, actual secretario de Desarrollo Sustentable del gobierno estatal, reduce el grupo de aspirantes que ha sonado para encabezar el relevo panista en Querétaro de cara a los comicios de 2027.

Domínguez calificó como respetable la decisión y describió al funcionario como un perfil profesional con trayectoria técnica y política que seguirá teniendo presencia dentro del proyecto del partido en la entidad.

"Se tomó... y pues no buscará, en este caso, la gobernatura para el 27-33", explicó el exmandatario, quien reconoció la carrera de Del Prete dentro de las filas del panismo queretano.

El exgobernador descartó que se prevean más bajas en el corto plazo. Sin embargo, recordó que en política los escenarios pueden modificarse de una semana a otra, por lo que evitó dar por cerrada la definición interna.

Cuatro aspirantes del PAN disputan gubernatura de Querétaro

"Quedan cuatro. No veo que alguien más en este momento vaya a salirse de la contienda", indicó Domínguez, quien mencionó las trayectorias de Luis Nava, Agustín Dorantes y Chepe Guerrero como figuras presentes en el panorama político local. No precisó el nombre del cuarto aspirante.

Sobre la posibilidad de que una mujer encabece la candidatura panista, el exgobernador reconoció la participación femenina como parte obligada de la vida política actual por la paridad de género, aunque consideró que Querétaro podría mantenerse con un perfil masculino en 2027 dado que otras gubernaturas del PAN ya son encabezadas por mujeres.

Domínguez también señaló que la decisión final sobre la candidatura deberá respetar el consenso del panismo queretano y del gobernador Mauricio Kuri, a quien atribuyó un papel central en la definición del proceso.

Según el exmandatario, imponer una candidatura desde la dirigencia nacional del PAN podría generar costos políticos para el partido en la entidad.

"No sabemos cuándo se va a tomar la decisión final, ahí la tiene solamente el gobernador", concluyó Domínguez Servién, dejando claro que la competencia interna sigue abierta y que el factor tiempo jugará un papel determinante en los próximos meses.