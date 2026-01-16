Macías descarta distracción electoral y prioriza trabajo en Querétaro

El presidente municipal aseguró que mantiene coordinación institucional con el gobernador y el PAN nacional, pero su prioridad es atender los retos diarios de la capital.

Felipe Fernando Macías Olvera, presidente municipal de Querétaro, durante declaraciones sobre prioridades de gobierno en la capital del estado

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 16, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 16 de enero de 2026. — El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, descartó que su agenda esté vinculada con temas electorales y aseguró que su prioridad se mantiene en el trabajo al frente de la capital del estado.

Las declaraciones se dieron luego de sostener reuniones tanto con el gobernador Mauricio Kuri González como con el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera. El alcalde refuerza así su postura de concentración en la administración municipal de Querétaro capital.

De acuerdo con el propio edil, estos encuentros forman parte de la agenda habitual de trabajo y coordinación entre autoridades municipales, el partido y el gobierno estatal, en un marco institucional.

El alcalde precisó que las reuniones con la dirigencia nacional del PAN se realizan de manera regular con alcaldes y otros funcionarios, como parte de los espacios de diálogo interno del partido.

"Hoy no me distraen ni campañas, ni encuestas, ni nada que tenga que ver con temas electorales. Mi enfoque está en el trabajo diario y en lo que la gente exige: estar en la calle, chambeando y resolviendo problemas", explicó Macías Olvera.

El mandatario capitalino enfatizó que Querétaro enfrenta muchos retos todos los días y esa es su principal concentración.

El presidente municipal indicó que existe una coordinación permanente entre los distintos niveles de gobierno y la estructura partidista del PAN, con el objetivo de cumplir con las responsabilidades públicas y mantener el trabajo enfocado en la atención de los asuntos de Querétaro capital.

"Estoy enfocado en eso y, además, hay unidad partidista, compañerismo y amistad con mis compañeras y compañeros", sostuvo el edil.

Macías Olvera añadió que existe una unidad institucional con la dirigencia nacional y que todos están enfocados, desde sus trincheras, en que gane Querétaro antes que cualquier otra cosa.

El alcalde reiteró que su labor diaria se concentra en recorrer el territorio, atender los retos cotidianos del municipio y dar respuesta a las necesidades de la población, por lo que descartó que su agenda esté vinculada con escenarios de campañas electorales 2027.

gobierno felifer macias elecciones pan

