Ezequiel Montes, 29 de enero de 2026.- El supuesto estallamiento de huelga registrado este miércoles en el viñedo La Redonda carece de validez legal, informó la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro.
La dependencia precisó que la instalación ubicada en este municipio de la zona vinícola lleva aproximadamente 47 días cerrada, condición que invalida cualquier procedimiento de emplazamiento conforme a la legislación laboral vigente.
La titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, explicó que aunque se tramitó un procedimiento de emplazamiento a huelga ante un juzgado federal en la Ciudad de México, una audiencia desahogada en días previos acreditó elementos para declararlo improcedente. Hasta el momento, la empresa no ha emitido postura sobre los señalamientos de la autoridad laboral respecto al cierre prolongado de sus instalaciones.
"El propósito de una huelga es paralizar labores y en este viñedo las labores ya estaban paralizadas desde días previos", señaló San Martín Castillo. La funcionaria detalló que uno de los socios del viñedo La Redonda presentó documentación que sustentó la improcedencia del trámite ante la autoridad federal.
Huelga en viñedo La Redonda sin respaldo de autoridad laboral
La secretaria estatal enfatizó que ninguna autoridad laboral, ya sea de competencia local o federal, avaló la existencia legal del supuesto estallamiento en Ezequiel Montes. Las acciones realizadas este miércoles ocurrieron completamente fuera del marco jurídico aplicable a los conflictos laborales en la industria vitivinícola.
San Martín Castillo indicó que las personas que colocaron las banderas rojinegras características de los movimientos huelguísticos fueron las mismas que posteriormente las retiraron. La funcionaria calificó estos actos como una simulación ejecutada por individuos ajenos al centro de trabajo.
El viñedo La Redonda, ubicado en la ruta del vino de Querétaro, permanece sin operaciones desde hace más de mes y medio. Las causas del cierre prolongado no fueron detalladas por la autoridad laboral durante su pronunciamiento sobre los hechos de este miércoles.