Viñedo La Redonda: Secretaría del Trabajo descarta huelga legal en Ezequiel Montes

Autoridad laboral aclara que instalación lleva 47 días sin operar y no procede emplazamiento.

Viñedo La Redonda en Ezequiel Montes donde se reportó supuesta huelga descartada por Secretaría del Trabajo de Querétaro

Liliana San Martín Castillo, secretaria del Trabajo de Querétaro, descartó validez legal del supuesto estallamiento de huelga.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 29, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

Ezequiel Montes, 29 de enero de 2026.- El supuesto estallamiento de huelga registrado este miércoles en el viñedo La Redonda carece de validez legal, informó la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro.

La dependencia precisó que la instalación ubicada en este municipio de la zona vinícola lleva aproximadamente 47 días cerrada, condición que invalida cualquier procedimiento de emplazamiento conforme a la legislación laboral vigente.

La titular de la dependencia, Liliana San Martín Castillo, explicó que aunque se tramitó un procedimiento de emplazamiento a huelga ante un juzgado federal en la Ciudad de México, una audiencia desahogada en días previos acreditó elementos para declararlo improcedente. Hasta el momento, la empresa no ha emitido postura sobre los señalamientos de la autoridad laboral respecto al cierre prolongado de sus instalaciones.

"El propósito de una huelga es paralizar labores y en este viñedo las labores ya estaban paralizadas desde días previos", señaló San Martín Castillo. La funcionaria detalló que uno de los socios del viñedo La Redonda presentó documentación que sustentó la improcedencia del trámite ante la autoridad federal.

Huelga en viñedo La Redonda sin respaldo de autoridad laboral

La secretaria estatal enfatizó que ninguna autoridad laboral, ya sea de competencia local o federal, avaló la existencia legal del supuesto estallamiento en Ezequiel Montes. Las acciones realizadas este miércoles ocurrieron completamente fuera del marco jurídico aplicable a los conflictos laborales en la industria vitivinícola.

San Martín Castillo indicó que las personas que colocaron las banderas rojinegras características de los movimientos huelguísticos fueron las mismas que posteriormente las retiraron. La funcionaria calificó estos actos como una simulación ejecutada por individuos ajenos al centro de trabajo.

El viñedo La Redonda, ubicado en la ruta del vino de Querétaro, permanece sin operaciones desde hace más de mes y medio. Las causas del cierre prolongado no fueron detalladas por la autoridad laboral durante su pronunciamiento sobre los hechos de este miércoles.

