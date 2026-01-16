Qrobús registra crecimiento del 17.2% en pasajeros durante noviembre

El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros en noviembre de 2025, el mayor crecimiento entre las nueve ciudades monitoreadas por el INEGI.

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro

Autobuses del sistema Qrobús en operación durante noviembre 2025 en Querétaro.

Querétaro, 16 de enero de 2026. — El sistema de transporte urbano Qrobús transportó 600 mil pasajeros durante noviembre de 2025, cifra que representa un incremento del 17.2 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Este crecimiento posiciona a Querétaro como la ciudad con mayor aumento en usuarios de transporte público entre las nueve áreas metropolitanas monitoreadas a nivel nacional.

La operación de Qrobús cubrió 200 mil kilómetros durante noviembre, distancia que aumentó 6.2 por ciento en comparación anual, precisó el organismo federal en su boletín mensual de Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP). El sistema de autobuses beneficia la movilidad de miles de queretanos diariamente.

El INEGI detalló que en noviembre de 2025 entraron en operación seis nuevas líneas: L106, L163, L166, L167, L168 y L169, ampliación que fortaleció la cobertura del transporte público en diversos sectores de la capital queretana. La incorporación de estas rutas explicó parte del incremento en la demanda del servicio.

"El programa beneficia a las familias queretanas con opciones de movilidad", señalan especialistas en transporte urbano consultados por Rotativo.

El desempeño de Qrobús contrasta con ciudades como León, donde el sistema Optibús registró una caída del 10.2 por ciento en el mismo periodo.

A nivel nacional, los sistemas de transporte urbano en las principales áreas metropolitanas movilizaron 253.9 millones de pasajeros durante noviembre, con un crecimiento general del 1.4 por ciento anual.

La Zona Metropolitana del Valle de México concentró la mayor cantidad con 183.8 millones de usuarios.

