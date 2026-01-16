Qrobus integra Google Maps para mejorar servicio en Querétaro

La Agencia de Movilidad trabaja en mejoras tecnológicas que permitirán consultar ubicación de autobuses en tiempo real y estimar tiempos de llegada en un plazo de mes y medio.

Director Gerardo Cuanalo Santos presenta mejoras tecnológicas del sistema Qrobus en Querétaro con integración a Google Maps

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 16, 2026
Querétaro, 16 de enero de 2026. — La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro trabaja en mejoras tecnológicas para el sistema de transporte público Qrobus que fortalecen la experiencia de los usuarios mediante integración con Google Maps.

Actualmente, los ciudadanos pueden consultar rutas y paradas del sistema directamente en la plataforma, y en un plazo de mes y medio podrán conocer la ubicación en tiempo real de los autobuses, informó el director Gerardo Cuanalo Santos.

La integración con Google Maps permite que los usuarios planeen trayectos completos desde la plataforma, eligiendo origen y destino con indicaciones específicas sobre cómo caminar hasta la parada, qué ruta tomar y dónde descender.

"Si hoy te metes a Google ya encuentras toda la información de Qrobus, rutas, paradas y hasta cómo caminar para llegar a tu destino", explicó el funcionario.

El sistema se encuentra en una segunda etapa de desarrollo donde se incorporará la ubicación en tiempo real de las unidades. Con esta información, Google Maps estimará tiempos de llegada de los autobuses a las paradas y el tiempo aproximado del recorrido completo hacia el destino del usuario, precisó Cuanalo Santos.

El director detalló que la funcionalidad se desarrolla a través de Google por la capacidad tecnológica y el volumen de información que maneja la plataforma, lo que permite ofrecer mayor precisión en cálculos de tiempos y recorridos.

"Estamos preparando la información para que se pueda ver la ubicación en tiempo real de los autobuses; esto va a permitir saber en cuánto tiempo llega la unidad a la parada y al destino", aseguró.

La aplicación de Qrobus se mantiene en constante actualización con ajustes diarios por cambios en paradas, modificaciones de rutas o situaciones operativas, lo que implica monitoreo permanente del sistema.

Para este año se prevén mejoras importantes que incluyen integración con Qrotaxi, el sistema Qrobici y otras plataformas municipales de movilidad, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa para usuarios del transporte público en la zona metropolitana.

