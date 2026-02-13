Corregidora, 13 de febrero de 2026. — Una mujer de aproximadamente 50 años murió esta mañana tras ser atropellada por una unidad del transporte público Qrobus sobre Paseo Constituyentes, a la altura del distribuidor vial de Santa Bárbara.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales al momento de la valoración. El conductor del camión fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

El hecho fue reportado a través de una llamada ciudadana al número de emergencias 9-1-1, lo que activó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Corregidora hacia el punto del percance.

Paseo Constituyentes es una de las vialidades con mayor flujo vehicular y peatonal en la zona, particularmente durante las horas de la mañana, lo que incrementa el riesgo de accidentes de tránsito en este corredor.

Al llegar al lugar, los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer atropellada por el Qrobus; sin embargo, las lesiones resultaron fatales.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el operador de la unidad quedó a disposición de la Fiscalía, instancia que realizará las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades conforme a la ley.

La zona fue acordonada para facilitar el trabajo de los cuerpos de emergencia. La circulación sobre Paseo Constituyentes en Corregidora registró afectaciones considerables, por lo que las autoridades implementaron un operativo de canalización hacia vías alternas para mitigar el congestionamiento.

Investigan circunstancias del atropello en Paseo Constituyentes

De manera extraoficial, trascendió que algunos pasajeros del camión indicaron no haberse percatado del momento en que la mujer cruzó la vialidad, aparentemente en un punto donde no existe un paso peatonal habilitado. Esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

La dependencia municipal exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal desplegado en el sitio.

La Fiscalía General del Estado será la encargada de integrar la carpeta de investigación y esclarecer las circunstancias exactas del percance que cobró la vida de la mujer sobre esta vialidad de Corregidora.