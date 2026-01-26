Querétaro, 26 de enero de 2026. — Uno de cada tres estudiantes de educación superior elige Querétaro para continuar su formación académica, consolidando a la entidad como potencia educativa regional.
La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, destacó que este indicador refleja la calidad del sistema educativo queretano, atribuyendo el posicionamiento al trabajo de maestras y maestros que egresan de instituciones formadoras de docentes como la Centenaria y Benemérita Escuela Normal del Estado.
Soto Obregón precisó que el estado mantiene una política de fortalecimiento de carreras en instituciones educativas en lugar de cerrarlas, diferenciándose de otras entidades que han reducido su oferta académica.
La funcionaria explicó que la atracción estudiantil en Querétaro se fundamenta en el desempeño de estudiantes y el compromiso de la planta docente que sustenta el modelo formativo estatal con preparación profesional de alto nivel.
Educación superior Querétaro fortalece oferta académica sin cerrar carreras
La declaración se realizó durante la conmemoración del 140 aniversario de la CBENEQ Andrés Balvanera, institución que ha formado más de 18 mil docentes con reconocimiento nacional e internacional.
La secretaria subrayó que Querétaro apuesta por instituciones formadoras de docentes que mantienen vigentes sus programas de licenciatura, garantizando continuidad académica para estudiantes que buscan profesionalizarse en el sector educativo.
"Esto lo venimos presumiendo, pero es gracias al trabajo de los estudiantes y, sobre todo, a las bases de nuestros maestros y maestras", manifestó Soto Obregón, quien enfatizó que el sistema educativo de Querétaro prioriza el fortalecimiento de carreras sobre decisiones de cierre que afectan la oferta académica en otras regiones del país.
¿Cuántos estudiantes eligen Querétaro para la educación superior?
El indicador de uno de cada tres estudiantes representa aproximadamente 33% de captación de matrícula en educación superior, posicionando a Querétaro como destino preferente para jóvenes que buscan formación académica de calidad.
La funcionaria estatal señaló que este porcentaje se ha mantenido estable mediante políticas educativas que garantizan infraestructura, profesores capacitados y programas académicos actualizados en instituciones públicas y privadas.
La estrategia de fortalecimiento educativo queretano se consolida como modelo regional que combina calidad académica con oferta diversificada, permitiendo que estudiantes de entidades vecinas identifiquen a Querétaro como alternativa viable para continuar estudios superiores en condiciones competitivas que preparan profesionales comprometidos con el desarrollo social mediante la educación.