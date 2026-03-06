Aprueban exención de predial a inmuebles de Pemex y del IMSS en San Juan del Río

Comisión de Hacienda dictamina exención para 11 propiedades de Pemex y 4 del IMSS ubicadas en el municipio.

Sesión de Cabildo de San Juan del Río donde se aprobó la exención de predial a inmuebles federales de Pemex e IMSS

Integrantes del Cabildo de San Juan del Río durante la votación de los dictámenes de exención de predial.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 06, 2026
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la exención del impuesto predial a 15 inmuebles de propiedad federal ubicados en el municipio: 11 de Petróleos Mexicanos y 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Ambos dictámenes fueron presentados por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública durante la sesión ordinaria de este jueves y recibieron 11 votos a favor sin abstenciones ni votos en contra.

La solicitud de Pemex fue suscrita por Alejandro Hernández Valdovinos, apoderado general de la empresa productiva del Estado, quien argumentó que los 11 inmuebles pertenecen al dominio público de la Federación.

La legislación fiscal mexicana establece que los bienes de dominio público destinados a un servicio público federal pueden ser exentados del impuesto predial por los ayuntamientos, al tratarse de patrimonio nacional no sujeto a contribuciones locales.

Por su parte, Carlos Alberto Domínguez Espinoza, titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS, gestionó la exención para las cuatro propiedades del instituto en San Juan del Río.

Los inmuebles del Seguro Social en el municipio incluyen instalaciones de atención médica y administrativa que operan bajo el régimen de bienes de dominio público.

Ningún integrante del Cabildo solicitó el uso de la voz para debatir los dictámenes. La Comisión de Hacienda evaluó ambas solicitudes de forma independiente y determinó su procedencia conforme al marco legal aplicable. Las exenciones corresponden al ejercicio fiscal 2026.

gobiernopredialcabildoroberto cabrera

