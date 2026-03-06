San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad la exención del impuesto predial a 15 inmuebles de propiedad federal ubicados en el municipio: 11 de Petróleos Mexicanos y 4 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ambos dictámenes fueron presentados por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública durante la sesión ordinaria de este jueves y recibieron 11 votos a favor sin abstenciones ni votos en contra.
La solicitud de Pemex fue suscrita por Alejandro Hernández Valdovinos, apoderado general de la empresa productiva del Estado, quien argumentó que los 11 inmuebles pertenecen al dominio público de la Federación.
La legislación fiscal mexicana establece que los bienes de dominio público destinados a un servicio público federal pueden ser exentados del impuesto predial por los ayuntamientos, al tratarse de patrimonio nacional no sujeto a contribuciones locales.
Por su parte, Carlos Alberto Domínguez Espinoza, titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del IMSS, gestionó la exención para las cuatro propiedades del instituto en San Juan del Río.
Los inmuebles del Seguro Social en el municipio incluyen instalaciones de atención médica y administrativa que operan bajo el régimen de bienes de dominio público.
Ningún integrante del Cabildo solicitó el uso de la voz para debatir los dictámenes. La Comisión de Hacienda evaluó ambas solicitudes de forma independiente y determinó su procedencia conforme al marco legal aplicable. Las exenciones corresponden al ejercicio fiscal 2026.