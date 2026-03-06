San Juan del Río, 6 de marzo de 2026. — La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) activó cercos epidemiológicos en San Juan del Río tras confirmar el primer caso de sarampión en el municipio durante 2026.

Se trata de un hombre de 32 años que permanece clínicamente estable y bajo seguimiento médico, mientras las autoridades investigan el mecanismo de contagio. Con este registro, la entidad acumula 24 casos confirmados en lo que va del año.

El brote en Querétaro escaló de forma sostenida desde febrero de 2025, cuando se detectó el primer contagio en el país tras años sin transmisión activa.

En todo 2025 se confirmaron 12 casos; solo en el primer bimestre de 2026 la cifra llegó a 22, un incremento de 83 por ciento respecto al año previo completo.

Los contagios, inicialmente importados de otras entidades, derivaron en cadenas de transmisión interna en semanas recientes, con presencia ya en municipios como Cadereyta de Montes, Corregidora y ahora San Juan del Río.

Brigadas sanitarias trabajan en las zonas de riesgo del municipio con búsqueda intencionada de casos, rastreo de contactos directos y revisión de cartillas de vacunación para detectar esquemas incompletos. También aplican bloqueos vacunales en el perímetro identificado.

La SESA reiteró que la detección temprana y la inmunización oportuna son fundamentales para cortar las cadenas de transmisión.

El sarampión no se limita a erupciones cutáneas. Puede provocar complicaciones graves como otitis media, neumonía, encefalitis e incluso la muerte, sobre todo en personas no vacunadas.

Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las enfermedades más contagiosas que existen: se transmite por vía respiratoria y una sola persona infectada puede generar hasta 18 contagios secundarios.

Vacunación gratuita contra sarampión en San Juan del Río

El IMSS sumó puntos de vacunación en San Juan del Río para esta semana como parte de la estrategia de contención.

Las dosis están disponibles sin costo en los 198 centros de salud de la entidad y se dirigen prioritariamente a menores de 6 meses a 12 años sin ninguna dosis o que requieran refuerzo, así como a personas de 13 a 49 años con esquemas incompletos.

La dependencia atribuyó el repunte mundial del sarampión a dos factores: la pandemia de COVID-19 afectó la logística y el acceso a servicios de vacunación en todo el mundo, y la desinformación sobre los biológicos propició que muchos padres dejaran de inmunizar a sus hijos. El aumento de viajes internacionales tras la emergencia sanitaria facilitó la circulación del virus.

Quienes cuenten con esquema completo o hayan padecido sarampión previamente tienen un riesgo mínimo de contagio, recordó la autoridad.

La SESA mantiene coordinación permanente con el IMSS, el ISSSTE y el sector privado para notificar de forma inmediata cualquier sospecha clínica en los 18 municipios de Querétaro.