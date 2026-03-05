San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. — La Secretaría de Desarrollo Integral y Económico dejará de existir en el organigrama del gobierno municipal de San Juan del Río, como parte de una reestructura administrativa que incluye la reducción de jefaturas, coordinaciones y direcciones.
El alcalde Roberto Cabrera Valencia informó que presentará el nuevo esquema organizacional al cabildo la próxima semana, una vez que concluyan los trabajos de ajuste.
El gobierno municipal trabaja desde el inicio de la actual administración en lo que Cabrera Valencia describió como un proceso de "reducción y ajuste" de la estructura burocrática.
La medida se enmarca en un plan de austeridad municipal que ha implicado recortes de personal de confianza en las primeras catorcenas del año. El alcalde adelantó que habrá cambios adicionales en nomenclaturas de áreas, aunque no precisó cuáles serán.
"Ya estamos haciendo las modificaciones: reducción de jefaturas, coordinaciones, direcciones", explicó el presidente municipal durante una gira de supervisión de obras.
Añadió que el nuevo organigrama será sometido a aprobación del cabildo en una sesión extraordinaria, distinta a la programada para este jueves. Los cambios buscan hacer más eficiente la operación del gobierno de San Juan del Río.
Cabildo definirá alcance de la reestructura en San Juan del Río
Cabrera Valencia no detalló cuántas áreas adicionales desaparecerán junto con la Secretaría de Desarrollo Integral y Económico, pero indicó que los ajustes serán confirmados de manera puntual cuando el organigrama esté terminado.
Hasta ese momento, precisó, las modificaciones seguirán en proceso de definición por parte de su equipo.
La reestructura se produce en paralelo a un programa de reducción de nómina que ha llevado el gasto catorcena de la administración de un rango de 29 a 30 millones de pesos a cifras por debajo de los 29 millones.
El alcalde ha señalado que ambas estrategias responden a la necesidad de optimizar recursos sin afectar los servicios al ciudadano.
El nuevo organigrama municipal de San Juan del Río quedará sujeto a votación del cabildo en los próximos días. Las áreas operativas que atendía la secretaría eliminada serán redistribuidas dentro de la nueva estructura.