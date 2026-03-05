Asesinan a cuentahabiente en Plaza Agua Rica de San Juan del Río

Sujeto armado embosca a víctima en tienda naturista y huyó en motocicleta; policía no logra detenciones.

Zona centro de San Juan del Río entre Valentín Gómez Farías y Pino Suárez donde asesinaron a cuentahabiente

Orlando Chávez Landaverde, secretario de Seguridad Pública de San Juan del Río, informó que no hay detenciones por el homicidio.

Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

San Juan del Río, 5 de marzo de 2026. —Un hombre fue asesinado a balazos tras retirar dinero de una sucursal bancaria en el centro de San Juan del Río. Un sujeto armado lo siguió hasta una tienda de productos naturistas ubicada en plaza Agua Rica, entre las calles Valentín Gómez Farías y Pino Suárez Norte, donde lo despojó del efectivo y le disparó con un arma de fuego. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica de la zona, donde se confirmó su fallecimiento.

El secretario de Seguridad Pública municipal, Orlando Chávez Landaverde, informó que hasta el momento no se han logrado detenciones.

De acuerdo con el funcionario, elementos policiales trabajan en la identificación y localización de los agresores, aunque reconoció que hasta ahora no ha sido posible establecer su paradero.

Servicios periciales de la Fiscalía del Estado acudieron al lugar para recabar evidencia del crimen.

La Policía Municipal fue la primera corporación en tomar conocimiento de los hechos, y posteriormente la Fiscalía General del Estado intervino con servicios periciales y elementos de investigación.

Según los reportes preliminares, el atacante vestía gorra blanca, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos, que llegó corriendo al establecimiento naturista, donde sorprendió a la víctima.

En cuestión de segundos, el sujeto armado despojó al hombre de una suma no determinada de dinero que había retirado minutos antes de la sucursal bancaria, y le disparó al interior del local.

Atacante huye en motocicleta por el centro de San Juan del Río

Tras consumar el asalto y dejarlo lesionado, un segundo sujeto arribó al lugar a bordo de una motocicleta. El agresor armado la abordó de inmediato y ambos huyeron a toda velocidad por la calle de Pino Suárez, en una zona de alta afluencia peatonal y comercial.

La agresión ocurrió al interior de una tienda naturista en plaza Agua Rica, en pleno centro de la ciudad.

El hombre lesionado fue trasladado de emergencia a una clínica ubicada a escasos metros del punto del ataque.

Sin embargo, los médicos reportaron que la víctima perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por el impacto de arma de fuego. Hasta ese momento, no se dio a conocer la identidad del cuentahabiente.

Los hechos, ocurridos en pleno centro de la ciudad, reflejan la problemática de inseguridad que enfrenta el municipio.

Chávez Landaverde no precisó si se cuenta con grabaciones de cámaras de videovigilancia, ya que al parecer no funcionan, lo que pudiera contribuir a la identificación de los responsables del asalto con homicidio en San Juan del Río.

