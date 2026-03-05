Vinculan a proceso a dos por robo a comercio en Pedro Escobedo

Fiscalía obtiene vinculación a proceso y prisión preventiva contra dos imputados en Pedro Escobedo.

Elementos de seguridad durante operativo relacionado con robo a comercio en Pedro Escobedo, Querétaro

Jonathan "N" y Roberto "N" fueron vinculados a proceso por robo a comercio en la comunidad Ignacio Pérez de Pedro Escobedo.

Diario Rotativo
Mar 05, 2026
Pedro Escobedo, 5 de marzo de 2026. — Dos hombres identificados como Jonathan "N" y Roberto "N" fueron vinculados a proceso por el delito de robo a comercio en Pedro Escobedo, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditara su probable participación en hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en la comunidad Ignacio Pérez, conocida como "El Muerto".

Ambos enfrentan prisión preventiva justificada y cuentan además con una orden de aprehensión por apología del delito.

El caso se originó a partir de un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de sujetos armados que amedrentaban a los habitantes de la comunidad.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al llamado y localizaron a los dos individuos, quienes al ser abordados reaccionaron con agresividad, lanzaron insultos y amenazas contra los oficiales y aseguraron pertenecer a un grupo delictivo.

A partir de las investigaciones posteriores, personal de la Fiscalía logró establecer la probable intervención de ambos sujetos en un robo a comercio cometido en la misma zona. Fueron detenidos ese mismo día, el 22 de febrero.

Prisión preventiva por robo a comercio en Pedro Escobedo

En audiencia, la autoridad judicial determinó vincularlos a proceso y les impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada.

El plazo fijado para la investigación complementaria es de dos meses, periodo en el cual la Fiscalía deberá reunir los elementos adicionales para sustentar el caso.

Los imputados también tienen pendiente una orden de aprehensión por apología del delito, derivada de las amenazas proferidas al momento de su detención, cuando se ostentaron como integrantes de una organización criminal ante los elementos policiales que los interceptaron.

La dependencia informó que las indagatorias continúan abiertas para esclarecer la totalidad de los hechos y determinar si otras personas participaron en los actos registrados en la comunidad Ignacio Pérez de Pedro Escobedo.

