Corregidora, 12 de enero de 2026. — El municipio de Corregidora entregó la rehabilitación de la Avenida Don Bosco con una inversión de casi 4 millones de pesos que beneficia directamente a más de 23 mil habitantes.

La obra incluyó 6 mil 393 metros cuadrados de carpeta asfáltica en ambos sentidos, desde avenida Hidalgo hasta Fray Sebastián Gallegos, además de señalización vial y peatonal, informó el gobierno municipal durante la ceremonia de entrega realizada en el Instituto Oriente Querétaro.

Trabajos de rehabilitación en Avenida Don Bosco. La obra consistió en 6 mil 393 metros cuadrados de carpeta asfáltica en ambos sentidos. rotativo.com.mx

El jefe de Gabinete, Carlos Contreras López, representó al presidente municipal Chepe Guerrero en el acto y destacó el impacto ambiental de la obra. Las obras públicas en Corregidora también fortalecen el medio ambiente al reducir emisiones vehiculares causadas por vialidades en mal estado.

La secretaria de Obras Públicas Municipales, Viridiana Nava Rodríguez, explicó que la rehabilitación integral incluyó más de 7 mil metros cuadrados de rejuvenecedor asfáltico, banquetas, guarniciones y topes vehiculares ejecutados con recurso municipal de Corregidora.

"La instrucción del alcalde fue atender una necesidad muy sentida", detalló la funcionaria. El director académico del Instituto Oriente Querétaro, Alfredo Campos Villagómez, reconoció que la obra beneficia a docentes, padres de familia y alumnado de la comunidad educativa en Corregidora

En el evento estuvieron presentes José Pablo Macías Ortega, director general del Instituto Oriente Querétaro, y David Pérez Rodríguez, representante del Comité de Obra, así como autoridades municipales.