Escuelas de Querétaro sin daños tras periodo vacacional invernal

Martin García Chavero
Ene 12, 2026
Querétaro — 12 de enero de 2026. — La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro verificó planteles escolares de tres niveles educativos en la entidad tras el periodo vacacional invernal sin registrar reportes de daños o afectaciones.

El resultado protege el derecho a la educación de miles de estudiantes queretanos que retornan a clases, informó la dependencia encabezada por Martha Soto.

La titular de la SEDEQ destacó que el trabajo conjunto con autoridades escolares, elementos de seguridad pública municipal y padres de familia permitió mantener la infraestructura educativa en condiciones óptimas durante las vacaciones de diciembre. Las familias se apropiaron de los planteles para cuidar y dar mantenimiento a las instalaciones de sus localidades.

"El compromiso de las comunidades escolares garantizar espacios seguros para nuestros estudiantes", aseguró la funcionaria estatal.

La estrategia de vigilancia y cuidado comunitario fortalece la infraestructura educativa de Querétaro y previene actos vandálicos o deterioro de instalaciones durante periodos vacacionales.

La dependencia estatal reiteró su compromiso con la mejora continua de los planteles educativos y reconoció la participación activa de las comunidades escolares en el resguardo de los espacios destinados a la formación académica.

