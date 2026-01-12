Querétaro — 12 de enero de 2026. — La Secretaría de Educación del Estado de Querétaro verificó planteles escolares de tres niveles educativos en la entidad tras el periodo vacacional invernal sin registrar reportes de daños o afectaciones.
El resultado protege el derecho a la educación de miles de estudiantes queretanos que retornan a clases, informó la dependencia encabezada por Martha Soto.
La titular de la SEDEQ destacó que el trabajo conjunto con autoridades escolares, elementos de seguridad pública municipal y padres de familia permitió mantener la infraestructura educativa en condiciones óptimas durante las vacaciones de diciembre. Las familias se apropiaron de los planteles para cuidar y dar mantenimiento a las instalaciones de sus localidades.
"El compromiso de las comunidades escolares garantizar espacios seguros para nuestros estudiantes", aseguró la funcionaria estatal.
La estrategia de vigilancia y cuidado comunitario fortalece la infraestructura educativa de Querétaro y previene actos vandálicos o deterioro de instalaciones durante periodos vacacionales.
La dependencia estatal reiteró su compromiso con la mejora continua de los planteles educativos y reconoció la participación activa de las comunidades escolares en el resguardo de los espacios destinados a la formación académica.