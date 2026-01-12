Querétaro,12 de enero de 2026. — Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la jornada de destrucción de material pirotécnico asegurado durante operativos de prevención en Querétaro y municipios de la zona metropolitana.
Elementos de la 17a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional supervisaron la neutralización de artefactos explosivos de alto impacto, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias queretanas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.
En el operativo participaron las Coordinaciones Municipales de Protección Civil de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, así como Bomberos de Querétaro y las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de la capital y Huimilpan.
Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025.
La acción conjunta garantizó que el material fuera neutralizado de forma segura, protegiendo a la población de riesgos asociados al manejo de artefactos explosivos, explicó la dependencia estatal. La colaboración fortalece la estrategia integral de seguridad en la entidad.
La destrucción representa el cierre de una estrategia desplegada en mercados, tianguis y vialidades de la zona metropolitana de Querétaro para el retiro de productos cuya manipulación representa un peligro latente de incendios y afectaciones a la salud pública.
Las autoridades precisaron que estas acciones buscan fomentar una cultura de autocuidado entre la población y generar conciencia sobre los riesgos de adquirir pirotecnia ilegal.
Las autoridades invitaron a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y evitar situaciones que pongan en peligro la vida de menores y adultos. Asimismo, reconocieron la importancia de la participación ciudadana como pieza clave en la prevención.
La denuncia a través de la línea de emergencias 9-1-1 ha sido fundamental para ubicar puntos de riesgo y actuar de manera oportuna, aseguró Protección Civil de Querétaro.
Con estas acciones, las autoridades participantes reiteran su compromiso con la prevención y la protección civil, manteniendo vigilancia permanente para garantizar entornos seguros y reducir accidentes vinculados al uso de materiales explosivos en toda la entidad.