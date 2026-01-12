Destruyen material pirotécnico asegurado en zona metropolitana de Querétaro

La 17a Zona Militar y Protección Civil de cuatro municipios neutralizaron artefactos explosivos de alto impacto tras operativos de prevención durante 2025.

Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025.

Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Ene 12, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro,12 de enero de 2026. — Autoridades de los tres órdenes de gobierno realizaron la jornada de destrucción de material pirotécnico asegurado durante operativos de prevención en Querétaro y municipios de la zona metropolitana.

Elementos de la 17a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional supervisaron la neutralización de artefactos explosivos de alto impacto, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias queretanas, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

En el operativo participaron las Coordinaciones Municipales de Protección Civil de Querétaro, El Marqués, Corregidora y Huimilpan, así como Bomberos de Querétaro y las Secretarías de Seguridad Pública Municipal de la capital y Huimilpan.

Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevenci\u00f3n durante 2025. Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025. rotativo.com.mx

La acción conjunta garantizó que el material fuera neutralizado de forma segura, protegiendo a la población de riesgos asociados al manejo de artefactos explosivos, explicó la dependencia estatal. La colaboración fortalece la estrategia integral de seguridad en la entidad.

La destrucción representa el cierre de una estrategia desplegada en mercados, tianguis y vialidades de la zona metropolitana de Querétaro para el retiro de productos cuya manipulación representa un peligro latente de incendios y afectaciones a la salud pública.

Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevenci\u00f3n durante 2025. Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025. rotativo.com.mx

Las autoridades precisaron que estas acciones buscan fomentar una cultura de autocuidado entre la población y generar conciencia sobre los riesgos de adquirir pirotecnia ilegal.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a celebrar de manera responsable y evitar situaciones que pongan en peligro la vida de menores y adultos. Asimismo, reconocieron la importancia de la participación ciudadana como pieza clave en la prevención.

Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevenci\u00f3n durante 2025. Cuerpos de emergencia neutralizan artefactos explosivos asegurados en operativos de prevención durante 2025. rotativo.com.mx

La denuncia a través de la línea de emergencias 9-1-1 ha sido fundamental para ubicar puntos de riesgo y actuar de manera oportuna, aseguró Protección Civil de Querétaro.

Con estas acciones, las autoridades participantes reiteran su compromiso con la prevención y la protección civil, manteniendo vigilancia permanente para garantizar entornos seguros y reducir accidentes vinculados al uso de materiales explosivos en toda la entidad.

seguridadproteccion civilpirotecniamauricio kuri

Reciente

Irene Quintanar, titular de la USEBEQ, durante el anunció sobre la continuidad del horario de invierno en escuelas de Querétaro.
Querétaro

USEBEQ mantiene horario de invierno en escuelas de Querétaro hasta febrero

La medida beneficia a mil 91 planteles donde asisten alrededor de 200 mil 749 alumnos de educación básica en zonas altas del estado.

Ricardo Astudillo presenta a Paloma Arce y Antonio Ortega como nuevos integrantes del PVEM en Querétaro.
Política

PVEM Querétaro suma a Paloma Arce y Antonio Ortega a su proyecto político

El Partido Verde presentó a dos perfiles provenientes de Morena y Movimiento Ciudadano como parte de su estrategia de cara a las elecciones de 2027.

Entrega de apoyos agrícolas por 16.7 millones de pesos a productores de San Juan del Río Querétaro.
San Juan del Río

San Juan del Río entrega 16.7 mdp en apoyos al campo

El gobierno municipal y estatal benefician a más de 200 productores de 57 comunidades con el programa Producción Rural Municipalizado mediante esquema tripartita.

Carlos Castro periodista asesinado Poza Rica Veracruz primer caso 2026 violencia contra prensa México.
México

Asesinan a periodista Carlos Castro en Veracruz; primer caso en 2026

El director de Código Norte Veracruz fue atacado a balazos en restaurante familiar de Poza Rica tras perder medidas de protección al salir del estado en 2024.