Ajustarán 22 rutas de transporte por derribo del puente en Corregidora

La AMEQ anunciará el 20 de enero las modificaciones al transporte público que afectarán a miles de usuarios durante la demolición del puente en El Cerrito.

Gerardo Cuanalo Santos, director de la AMEQ, durante la presentación del plan de movilidad por la demolición del puente de Corregidora.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 09, 2026
Corregidora — 9 de enero de 2026. — La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) anunciará el próximo 20 de enero las modificaciones a 22 rutas de transporte público que podrían verse afectadas por la demolición del puente de Corregidora, ubicado en la zona de El Cerrito.

El director de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos, informó que el plan busca reducir el impacto en los miles de usuarios que transitan diariamente por este punto del municipio de Corregidora.

El funcionario explicó que la intervención no solo afecta al transporte público, sino a diversos componentes de la movilidad urbana en Corregidora, por lo que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro para garantizar que la información llegue oportunamente a la ciudadanía.

Estrategia específica para cada ruta

Cuanalo Santos precisó que cada una de las 22 rutas contará con una estrategia particular, definida a partir de su cobertura, los patrones de origen y destino, así como las alternativas disponibles. "Todavía estamos modelando estas propuestas para poder informar con toda claridad", detalló el titular de la AMEQ.

El director de la agencia aclaró que no todas las rutas serán necesariamente desviadas, ya que el análisis técnico determinará las modificaciones específicas para cada una. Tras el anuncio del 20 de enero, la ciudadanía dispondrá de aproximadamente una semana para conocer los cambios y planear sus traslados antes de que inicie la obra.

El plan contempla medidas que van más allá del funcionamiento operativo de las rutas e incluyen acciones para facilitar el acceso a información que beneficie a los usuarios en sus decisiones de desplazamiento en la zona metropolitana. Cuanalo Santos enfatizó que la estrategia será dinámica y se ajustará conforme avance la implementación, con base en la respuesta de los usuarios y el comportamiento de la movilidad.

