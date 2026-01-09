Querétaro, 9 de enero de 2026. — Las estaciones del corredor de Paseo 5 de Febrero registran una reducción de hasta 62 por ciento en los tiempos de traslado y un aumento en la velocidad promedio de las unidades derivado de la operación a través de carriles confinados.

Un trayecto que anteriormente tomaba hasta 40 minutos entre las estaciones La Obrera y Zaragoza hoy se realiza en entre 15 y 18 minutos, lo que beneficia a los más de 80 mil usuarios diarios que utilizan las siete estaciones del corredor en Querétaro, informó el director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos.

La velocidad promedio pasó de 13 a 26 kilómetros por hora en el corredor, lo que representa prácticamente el doble respecto a la operación previa al sistema de carriles confinados en Querétaro. Los traslados se realizan de manera más ágil y segura dentro de un carril exclusivo para el transporte público, explicó el funcionario estatal.

"Pasamos de una velocidad promedio de 13 a 26 kilómetros por hora, y de más de 420 autobuses a poco más de 200", aseguró el director de la AMEQ. Anteriormente circulaban por Paseo 5 de Febrero más de 420 autobuses, mientras que actualmente lo hacen 216 unidades con una operación más ordenada y eficiente.

El organismo detalló que antes transitaban por la zona 43 de las 71 rutas, mientras que hoy operan 20 rutas de un sistema que ya cuenta con 126 servicios. La reingeniería aplicada al transporte público en Querétaro responde a la consolidación de la infraestructura del corredor, precisó Cuanalo Santos.

Actualmente circulan por Paseo 5 de Febrero ocho rutas troncales, ocho complementarias, dos rutas rápidas y dos rutas especiales, lo que mejora la conectividad y los tiempos de traslado. El corredor cuenta con siete estaciones que funcionan como puntos de ascenso, descenso y transbordo para distintas conexiones del sistema.

La estación Zaragoza del Qrobús es la más utilizada con 17 mil 500 usuarios diarios, seguida por La Obrera con 16 mil 200 usuarios y Río Querétaro con 14 mil usuarios al día. Más de 120 mil personas transitan diariamente por el corredor, aun cuando no lo utilicen todos los días, informó la dependencia estatal.