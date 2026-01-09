AMEQ invierte 17 mdp en infraestructura de Qrobús en Querétaro

La inversión permitió realizar mil 885 acciones de mantenimiento en seis centros de transferencia y 224 espacios del sistema de transporte público.

Paradero del sistema Qrobús en Querétaro. La inversión de 17 millones de pesos fortaleció 224 espacios operativos durante 2025.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Ene 09, 2026
Thelma Herrera
Querétaro, 9 de enero de 2026. La Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro destinó 17 millones de pesos durante 2025 para fortalecer la infraestructura del sistema Qrobús en la zona metropolitana.

La inversión permitió realizar mil 885 acciones de mantenimiento en seis centros de transferencia, 17 estaciones centrales y 224 espacios operativos del transporte público, informó el director de la dependencia, Gerardo Cuanalo Santos.

El sistema de transporte público de Querétaro opera actualmente con seis centros de transferencia, 17 estaciones centrales, 16 estaciones laterales, 37 paraderos centrales y 146 paraderos laterales.

Además, las autoridades instalaron mil 600 señaléticas en paradas oficiales que incorporan códigos QR para facilitar la planeación de viajes, explicó el funcionario.

Las cuadrillas de mantenimiento realizaron acciones permanentes de eliminación de grafiti, pintura general, alumbrado, rehabilitación de rampas y señalización. Del total de intervenciones, 68 por ciento correspondió a limpieza y borrado de grafiti, nueve por ciento a poda en carriles confinados y 10 por ciento a sustitución de vialetones y boyas.

La dependencia instaló 75 nuevos paraderos en puntos de alta afluencia durante el año pasado, de los cuales 45 fueron laterales. También repuso 160 señaléticas dañadas por vandalismo, precisó Cuanalo Santos.

"Hoy la Agencia de Movilidad tiene bajo su responsabilidad el mantenimiento de las estaciones", aseguró el director. Las acciones buscan ofrecer espacios más seguros y funcionales para los usuarios del transporte público en la zona metropolitana de Querétaro.

