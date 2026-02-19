Impulsan ley de transporte eléctrico obligatorio para combatir el cambio climático en México

Legisladores impulsan una ley de movilidad intermodal con prioridad ambiental que obligaría a las entidades a transitar al transporte público eléctrico.

Diputada Abigail Arredondo Ramos impulsa ley de transporte eléctrico obligatorio para combatir el cambio climático en México

El cambio climático ha generado desastres naturales más frecuentes y afectaciones a la salud mental de la población en México.

(depositphotos)
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Feb 19, 2026
México, 19 de febrero de 2026. — La Cámara de Diputados impulsa una iniciativa de ley de movilidad sustentable en México que prioriza el transporte eléctrico e intermodal en todas las entidades del país, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes generadas por el transporte público y enfrentar los efectos del cambio climático.

La diputada federal Abigail Arredondo Ramos informó que la propuesta fue respaldada de manera general por legisladores de distintos grupos parlamentarios.

La iniciativa contempla que los gobiernos estatales y municipales deberán renovar gradualmente sus unidades por vehículos eléctricos o tecnologías de bajas emisiones, estableciendo un calendario de transición para todo el transporte público en las entidades del país.

Arredondo Ramos explicó que la ley también incorpora criterios de movilidad intermodal que priorizan el componente ambiental y social sobre el económico.

La legisladora priista señaló que la degradación de ecosistemas serranos, el aumento en la cantidad e intensidad de lluvias, y los desastres naturales cada vez más frecuentes constituyen evidencia de la urgencia de actuar frente al cambio climático en México.

A su juicio, el sector transporte representa uno de los principales generadores de emisiones contaminantes que aceleran el calentamiento global.

¿Qué obliga la nueva ley de transporte eléctrico en México?

La propuesta legislativa establece que todas las entidades federativas deberán implementar planes de transición hacia flotas de transporte público con tecnologías limpias, priorizando vehículos eléctricos en rutas urbanas y metropolitanas.

Arredondo Ramos precisó que la ley busca que los gobiernos locales dejen de operar unidades de transporte altamente contaminantes que contribuyen al deterioro ambiental.

Diputada Abigail Arredondo Ramos impulsa ley de transporte el\u00e9ctrico obligatorio para combatir el cambio clim\u00e1tico en M\u00e9xico Abigail Arredondo Ramos, diputada federal del PRI, detalló la iniciativa de transporte eléctrico durante conferencia en Querétaro.

La diputada federal también abordó el impacto del cambio climático en la salud de la población. Señaló que las altas temperaturas registradas en los últimos años han sido asociadas con afectaciones en la salud mental, como mayores niveles de estrés, irritabilidad y depresión, según estudios sobre calor extremo.

"La cantidad de agua con las lluvias, los desastres naturales", enumeró al describir las consecuencias visibles del fenómeno.

¿Cómo afecta el cambio climático al transporte en México?

Arredondo Ramos subrayó que la ley responde a compromisos internacionales de México en materia ambiental y que la transición al transporte eléctrico resulta más rentable a largo plazo al reducir costos por externalidades ambientales, atención médica y daños por desastres naturales.

La legisladora indicó que la iniciativa llevaba pendiente desde 2022 y que su aprobación representaría un avance significativo en la política de movilidad sustentable del país.

La propuesta se encuentra en proceso de dictaminación y será analizada en las próximas sesiones del pleno. De aprobarse, México contaría con un marco legal que obligue a las entidades a transitar hacia sistemas de transporte público menos contaminantes, alineados con las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

