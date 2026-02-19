Plomo y zinc se desploman 22 % en cierre minero de 2025: INEGI

INEGI reporta caída generalizada en minerales clave; solo cobre, carbón y azufre registran alzas.

Gráfica de producción minerometalúrgica en México diciembre 2025 con datos del INEGI sobre minería nacional

El INEGI reportó una caída de 7.2 % anual en la producción minerometalúrgica de México al cierre de 2025.

Por Diario Rotativo Feb 19, 2026
México, 19 de febrero de 2026. —La producción minerometalúrgica de México retrocedió 7.2 % a tasa anual en diciembre de 2025, de acuerdo con la Estadística de la Industria Minerometalúrgica (EIMM) publicada este miércoles por el INEGI.

En comparación mensual, el indicador también registró un descenso de 0.9 % con cifras desestacionalizadas, lo que confirma una tendencia negativa al cierre del año.

El sector minero mexicano acumuló varios meses consecutivos de contracción durante el segundo semestre de 2025, luego de un periodo de crecimiento moderado entre enero y julio de ese año.

El dato de diciembre representa la caída más pronunciada desde enero de 2024, cuando la variación anual fue de –16.5 %, según los registros del propio instituto.

De los 10 minerales que integran el reporte, siete presentaron retrocesos anuales en su volumen de producción. Plomo y zinc encabezaron las pérdidas con una reducción de 22.2 % cada uno: el primero pasó de 17 mil 190 a 13 mil 370 toneladas, mientras que el segundo bajó de 44 mil 742 a 34 mil 816 toneladas. Los pellets de fierro cayeron 19.3 % y la producción de oro perdió 11.5 %, al pasar de 6 mil 346 a 5 mil 615 kilogramos.

Cobre, carbón y azufre, los únicos con crecimiento

Fluorita, plata y yeso también cerraron diciembre en terreno negativo, con descensos de 4.5, 1.5 y 1.5 %, respectivamente. En contraste, solo tres minerales lograron cifras positivas: azufre creció 5.8 %, carbón no coquizable avanzó 3.4 % y cobre registró un alza marginal de 0.3 %.


¿Qué estados registraron las mayores caídas en producción minera?

Por entidad federativa, Zacatecas concentró los retrocesos más severos: su producción de oro cayó 25.9 %, la de plata bajó 11 %, la de plomo se redujo 22.4 % y la de zinc perdió 26.2 %. Guerrero registró el desplome más agudo en un solo mineral, con una baja de 39.8 % en oro. En fierro, Michoacán de Ocampo reportó una caída de 23.5 %, al pasar de 328 mil 732 a 251 mil 338 toneladas.

Durango fue una de las pocas entidades con resultados mixtos: aunque su producción de plata creció 18.2 %, la de oro apenas avanzó 5.8 %. Sonora, principal estado productor de cobre, registró una disminución de 5.9 % en ese mineral, mientras que San Luis Potosí mostró un repunte de 26.9 % en cobre y 7.1 % en plata.

La próxima actualización de la EIMM será publicada por el INEGI el 23 de marzo de 2026, con datos correspondientes a enero del presente año.

