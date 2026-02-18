Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Al menos el 70% de los médicos veterinarios en Querétaro ha sido víctima de violencia por parte de propietarios de mascotas, incluyendo agresiones verbales, amenazas y hostigamiento en redes sociales, y en algunos casos escalada a golpes.

Así lo denunciaron integrantes del gremio durante una manifestación pacífica frente al Palacio de Gobierno, donde exigieron condiciones seguras para ejercer su labor y pusieron nombre a un problema que, aseguran, se ha vuelto cotidiano: los veterinarios víctimas de violencia en Querétaro rara vez denuncian y casi nunca reciben respuesta institucional.

La movilización se enmarca en un contexto nacional de creciente alarma entre los profesionales de la salud animal. El asesinato de un colega en otro estado el año pasado aceleró la organización del gremio a nivel federal, y en Querétaro las agresiones han crecido sostenidamente, derivadas principalmente de inconformidades de los dueños con tratamientos o decisiones médicas.

Hasta el momento, el Palacio de Gobierno no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos presentados durante la manifestación.

La subnotificación es uno de los problemas más graves del fenómeno. Según los datos compartidos por el gremio, solo en el 11% de los casos de violencia contra veterinarios en Querétaro se realizó una llamada al 911, mientras que apenas el 8% llegó a presentar denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado.

La mayoría de las situaciones queda sin registro oficial, lo que impide dimensionar el problema y genera un vacío de respuesta institucional.

Decenas de profesionales de la salud animal marcharon frente al Palacio de Gobierno en demanda de condiciones seguras para ejercer su labor. rotativo.com.mx

"Precisamente desde el año pasado, a raíz del asesinato de un colega en otro estado, empezamos a organizarnos porque a nivel nacional se han vivido situaciones muy complicadas", indicó Alejandro Lugo, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro.

"Muchos compañeros han compartido experiencias donde algo no les parecía a los propietarios y eso termina escalando, primero en agresiones verbales, amenazas y hostigamiento, y en algunos casos incluso llega a violencia física contra veterinarios.

Por eso hoy estamos alzando la voz aquí en Querétaro, para exigir un ejercicio profesional sin violencia", añadió.

Gremio veterinario busca protección en ley de protección animal en Querétaro

En la manifestación participaron el Colegio de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies y el CMP, organizaciones que han buscado acercamiento con autoridades municipales dentro del proceso legislativo de la ley de protección animal en Querétaro.

Su propósito es que la normativa incluya también disposiciones que resguarden a los profesionales de la salud animal frente a agresiones de los propietarios, cerrando así un vacío legal que hoy deja al gremio sin mecanismos claros de defensa.

Los veterinarios advirtieron que continuarán movilizándose para visibilizar la problemática y presionar por cambios normativos concretos.

Este medio buscará la postura oficial de las autoridades municipales y del Palacio de Gobierno sobre los señalamientos vertidos durante la manifestación.