Querétaro, 18 de febrero de 2026. — Una inversión de 150 millones de dólares y la creación de 300 empleos directos y más de mil 200 indirectos traerá a Querétaro la ampliación de operaciones de Pilgrim's Pride, empresa líder en la industria avícola, como parte de su estrategia de crecimiento nacional para los próximos años.

El proyecto contempla la modernización de plantas procesadoras, la expansión de zonas productivas y el fortalecimiento de procesos de alto valor dentro de la industria alimentaria en Querétaro.

Entre enero y septiembre de 2025, la entidad registró 744 millones de dólares de inversión estadounidense, con 589 empresas de capital norteamericano que representan el 31.3% del total instalado en el estado, datos que ubican a Estados Unidos como su principal socio comercial.

Este anuncio se suma a ese flujo de capital y refuerza el posicionamiento de Querétaro como polo de atracción industrial.

El proyecto abarcará corte y deshuese, elaboración de productos con valor agregado y distribución en cadena de frío para tiendas y restaurantes.

Marco Antonio del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable, precisó que la expansión industrial en Querétaro no solo amplía la capacidad productiva, sino que genera oportunidades para proveedores locales y mejores condiciones para las familias de la entidad.

El gobernador Mauricio Kuri González y el secretario Marco Antonio del Prete Tercero acompañaron el anuncio de Pilgrim's Pride sobre su inversión de 150 mdd en Querétaro.

Una parte de los recursos estará destinada a proyectos de sustentabilidad: instalación de paneles solares y desarrollo de infraestructura para generación de biogás, con el objetivo de reducir la huella de carbono y avanzar hacia un modelo de producción más limpio. Del Prete Tercero subrayó que estas iniciativas alinean la expansión con las metas ambientales del gobierno estatal.

Querétaro consolida atracción de inversión extranjera directa

El gobernador Mauricio Kuri González indicó que la llegada continua de inversión extranjera a Querétaro es fundamental para sostener el empleo formal y mantener a la entidad entre los estados con mayor dinamismo económico del país.

También resaltó la importancia de combinar el capital internacional con la participación de empresas y proveedores locales.

Pilgrim's Pride reiteró al cierre del anuncio que esta ampliación forma parte de su compromiso de largo plazo con Querétaro y con México, en alineación con estrategias nacionales orientadas a fortalecer la producción alimentaria interna y reducir la dependencia de importaciones en el sector avícola.