El municipio cerró 2025 con un balance significativamente mayor al planificado: arrancó ese año con 20 obras programadas por 60 millones de pesos y concluyó con 72 proyectos y una inversión cercana a los 380 millones, gracias a gestiones adicionales y recursos obtenidos en coordinación con el Gobierno del Estado.

Ese antecedente marca el punto de partida del POA 2026, que el municipio presentó este lunes como la primera de varias etapas previstas para el año.

La secretaria de Obras Públicas, Viridiana Nava, detalló que las colonias incluidas en esta primera etapa abarcan zonas como Vista Hermosa, Balvanera, Candiles, Santa Fe, Tejeda, Paraíso, Bosques de Viena, Charco Blanco y Presa de Bravo, entre otras.

Nava informó que el programa se estructura en cuatro rubros principales: urbanización y mantenimiento vial en colonias de Corregidora con siete obras por alrededor de 18 millones de pesos, infraestructura básica con casi 29.5 millones, obras recreativas y sociales por 11.4 millones, y mejoras educativas por aproximadamente 2.5 millones.

Drenaje pluvial, parque industrial y preescolares concentran la inversión básica

Entre los proyectos de mayor alcance figura la segunda etapa de la red de drenaje pluvial en Lomas de Balvanera, con la que el municipio busca alcanzar la cobertura total de esa colonia en este servicio.

También se contempla la sustitución de redes de drenaje sanitario y agua potable en el centro municipal, obras que atienden infraestructura con años de antigüedad.

En vialidades, los trabajos cubrirán la calle Rosas en Charco Blanco, calles principales en Lomas de Balvanera, el tramo de Paseo de Ámsterdam y la colonia Lomas de Santa Cruz, donde se construirá pavimento con empedrado y mortero.

Destaca también la rehabilitación del acceso al Parque Industrial Balvanera, donde empresarios aportaron un donativo cercano a dos millones de pesos para mejorar las condiciones de movilidad peatonal y vehicular en una zona con alto tránsito de trabajadores y transporte pesado.

El esquema combina recursos públicos municipales con participación privada para atender una demanda de infraestructura con impacto directo en la actividad económica de la zona.

En infraestructura social, los 11.4 millones de pesos financiarán techumbres en unidades deportivas, construcción de parques públicos en colonias de Corregidora y rehabilitación de áreas verdes en Las Torres, Bosques de Viena, Paraíso y Misión de San Carlos.

En el ámbito educativo, el municipio intervendrá preescolares operados por CONAFE en comunidades con matrícula reducida pero condiciones de infraestructura limitadas, con una asignación de 2.5 millones de pesos.

¿Cómo garantiza Corregidora que las obras lleguen a zonas sin atención previa?

El presidente municipal Chepe Guerrero subrayó que la administración prioriza proyectos con enfoque social por encima de obras de carácter ornamental o monumental, con especial atención a zonas que no habían recibido intervención durante años.

Guerrero también señaló un obstáculo recurrente: la falta de certeza jurídica en colonias y asentamientos donde calles o áreas verdes aún no han sido formalmente entregadas al municipio, lo que limita la ejecución legal de obra pública en algunos sectores.

Ante la reducción de participaciones federales registrada en los últimos años, el alcalde indicó que los municipios han tenido que maximizar el gasto público y desarrollar esquemas creativos de gestión para mantener el ritmo de inversión en infraestructura.

El POA 2026 tendrá etapas adicionales conforme avance el ejercicio fiscal, según informó el gobierno municipal.