Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Rosas, cenas a la luz de las velas y cajas de chocolate hicieron su trabajo. El 14 de febrero dejó una derrama económica de 725 millones de pesos en Querétaro, casi 12% por encima de lo registrado en 2025, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).
En promedio, cada pareja queretana destinó alrededor de 1,100 pesos entre regalos y experiencias gastronómicas que incluyeron desayunos, comidas y cenas en restaurantes de la entidad.
El dato no es menor si se considera el contexto. Los primeros días de 2026 transcurrieron con un ritmo comercial notablemente lento, una inercia que preocupaba al sector empresarial.
Fue hasta la segunda semana de febrero, coincidiendo con los preparativos del Día del Amor y la Amistad, cuando las cajas registradoras comenzaron a sonar con otra intensidad.
René Loya Poletti, dirigente de la CANACO Querétaro, lo resumió así: “Se cumplió la expectativa que teníamos para este 14 de febrero”.
El mapa del consumo tiene ganadores claros. Florerías, chocolaterías y tiendas de perfumería encabezaron las ventas de regalos físicos, mientras que restaurantes, pastelerías y hoteles capitalizaron la demanda de experiencias.
Las tiendas departamentales también se sumaron al repunte con promociones diseñadas para la temporada.
Gasto de San Valentín en Querétaro reactiva al comercio local
Lo que más celebra el sector no es solo la cifra global, sino lo que revela sobre el ánimo del consumidor. Los queretanos gastaron individualmente entre 550 y 650 pesos, un rango que Loya Poletti interpreta como señal de disposición al consumo pese a la cautela que marcó el inicio del año.
El dirigente comercial precisó que tanto los obsequios tradicionales como las experiencias gastronómicas en Querétaro impulsaron el resultado.
El crecimiento cercano al 12% respecto a 2025 coloca a esta edición del 14 de febrero como una de las más productivas en años recientes para el comercio en Querétaro. A juicio del líder de la CANACO, la fecha funcionó como un punto de inflexión: el momento en que la economía local pasó de la pausa invernal a un dinamismo que el sector espera sostener.
Con el impulso de San Valentín confirmado, los comerciantes queretanos ya miran hacia las próximas fechas clave del calendario. El Día de las Madres y el Día del Padre serán los siguientes termómetros para medir si la reactivación económica que arrancó en febrero logra consolidarse durante el primer semestre de 2026.