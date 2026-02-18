Queretanos gastaron 725 mdp en San Valentín, 12% más que en 2025

CANACO confirma repunte de casi 12% en consumo y celebra reactivación tras arranque lento de 2026

Comercios de Querétaro reportan gasto de San Valentín por 725 millones de pesos con crecimiento de casi 12 por ciento en 2026

René Loya Poletti, dirigente de la CANACO Querétaro, confirmó que el 14 de febrero superó las expectativas del sector comercial.

Martin García Chavero
Por Martin García Chavero Feb 18, 2026
Martin García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Rosas, cenas a la luz de las velas y cajas de chocolate hicieron su trabajo. El 14 de febrero dejó una derrama económica de 725 millones de pesos en Querétaro, casi 12% por encima de lo registrado en 2025, según cifras de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

En promedio, cada pareja queretana destinó alrededor de 1,100 pesos entre regalos y experiencias gastronómicas que incluyeron desayunos, comidas y cenas en restaurantes de la entidad.

El dato no es menor si se considera el contexto. Los primeros días de 2026 transcurrieron con un ritmo comercial notablemente lento, una inercia que preocupaba al sector empresarial.

Fue hasta la segunda semana de febrero, coincidiendo con los preparativos del Día del Amor y la Amistad, cuando las cajas registradoras comenzaron a sonar con otra intensidad.

René Loya Poletti, dirigente de la CANACO Querétaro, lo resumió así: “Se cumplió la expectativa que teníamos para este 14 de febrero”.

El mapa del consumo tiene ganadores claros. Florerías, chocolaterías y tiendas de perfumería encabezaron las ventas de regalos físicos, mientras que restaurantes, pastelerías y hoteles capitalizaron la demanda de experiencias.

Las tiendas departamentales también se sumaron al repunte con promociones diseñadas para la temporada.

Gasto de San Valentín en Querétaro reactiva al comercio local
Lo que más celebra el sector no es solo la cifra global, sino lo que revela sobre el ánimo del consumidor. Los queretanos gastaron individualmente entre 550 y 650 pesos, un rango que Loya Poletti interpreta como señal de disposición al consumo pese a la cautela que marcó el inicio del año.

El dirigente comercial precisó que tanto los obsequios tradicionales como las experiencias gastronómicas en Querétaro impulsaron el resultado.

El crecimiento cercano al 12% respecto a 2025 coloca a esta edición del 14 de febrero como una de las más productivas en años recientes para el comercio en Querétaro. A juicio del líder de la CANACO, la fecha funcionó como un punto de inflexión: el momento en que la economía local pasó de la pausa invernal a un dinamismo que el sector espera sostener.

Con el impulso de San Valentín confirmado, los comerciantes queretanos ya miran hacia las próximas fechas clave del calendario. El Día de las Madres y el Día del Padre serán los siguientes termómetros para medir si la reactivación económica que arrancó en febrero logra consolidarse durante el primer semestre de 2026.

gobierno comercio canaco economia

Reciente

Elementos de seguridad durante cateos en Colón Querétaro como parte del operativo Sinergia contra robo
Querétaro

Cateos en Colón dejan cuatro detenidos y armas aseguradas

Fiscalía ejecuta cateos coordinados y asegura armamento en municipio de Colón.

Toma de protesta del nuevo Consejo de Notarios de Querétaro encabezado por Luis Eduardo Ugalde Tinoco para el periodo 2026-2028
Querétaro capital

Nuevo Consejo de Notarios de Querétaro rinde protesta para periodo 2026-2028

Ugalde Tinoco encabeza notariado queretano y anuncia digitalización de procesos con firma electrónica avanzada.

Gobernador Mauricio Kuri González y presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante entrega del programa Contigo Intervención Educativa en el Conalep San Juan del Río, Querétaro
San Juan del Río

20.4 mdp en tecnología educativa benefician a planteles de San Juan del Río

Gobernador Mauricio Kuri y alcalde Roberto Cabrera entregan equipamiento tecnológico y becas internacionales a cinco planteles educativos.

Trabajadores de JAPAM instalan macromedidor digital con sistema de telemetría en pozo de agua potable en San Juan del Río, Querétaro, programa PRODDER 2025.
San Juan del Río

JAPAM instala 10 macromedidores digitales para agua potable en San Juan del Río

JAPAM concluye programa PRODDER 2025 con instalación de equipos de monitoreo remoto en 10 pozos del municipio.