Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Los mercados locales de Querétaro registran un repunte en la venta de mariscos y pescados con el inicio de la Cuaresma, temporada que comerciantes del sector consideran una de las más importantes del año para sus negocios.

Productos como tilapia, mero y cazón encabezan la demanda, mientras que la carne roja ha reducido su movimiento en puestos que normalmente dependen de ese giro.

El alza en la demanda ocurre en un contexto de precios elevados para los productos del mar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que los pescados y mariscos son históricamente de los productos con mayor variación de precio en temporada cuaresmal, cuando la demanda nacional se concentra en pocas semanas.

Locatarios de mercados queretanos reportan mayor afluencia de compradores al inicio de Cuaresma, temporada que consideran la más fuerte del año para la venta de mariscos. rotativo.com.mx

En Querétaro, comerciantes del Mercado de La Cruz y otros puntos de abasto ya actualizaron sus listas de precios para la temporada.

El filete de tilapia y el filete de mero se ofrecen alrededor de 140 pesos por kilo, en tanto el cazón alcanza los 180 pesos.

Opciones de mayor valor como el dorado se cotizan en 260 pesos, el atún nacional en 230 y el importado en 250 pesos —diferencia que refleja costos de traslado y procesamiento—, mientras que el filete de salmón llega hasta 350 pesos por kilo.

Entre los productos de precio más elevado, el robalo se comercializa en aproximadamente 360 pesos y el huachinango ronda los 340 pesos por kilo, de acuerdo con los precios visibles en los puestos visitados.

Para quienes buscan comparar, los supermercados suelen cotizar productos similares entre un 15 y 25 por ciento por encima de los mercados tradicionales, según estimaciones de locatarios consultados.

"Para nosotros es cuando más se mueve, porque la gente busca opciones para respetar la tradición, pero también tratamos de mantener precios justos", comentó José Ramírez, comerciante del mercado.

Pollo, alternativa accesible en la temporada de Cuaresma en Querétaro

A la par del incremento en mariscos, también se observa mayor demanda de pollo, considerado una alternativa de menor costo durante estas fechas. Su precio estimado oscila entre 80 y 95 pesos por kilo, dependiendo del establecimiento.

Locatarios anticipan que las próximas semanas traerán mejores resultados para quienes ofrecen estos productos, aunque advierten que los precios podrían ajustarse conforme avance la temporada y la oferta disponible en los centros de abasto fluctúe.

En contraste, varios negocios dedicados a la carne roja y algunos establecimientos tradicionales, como las gorditas típicas de La Cruz, se observaron cerrados este día, reflejo de la menor afluencia que suele acompañar el inicio de la Cuaresma.

Comerciantes aprovecharon el momento para llamar a la ciudadanía a preferir los mercados locales frente a las grandes cadenas comerciales.

"Aquí encuentran calidad y ayudan a los negocios de la zona", señaló Ramírez. Los vendedores estiman que la venta de mariscos en Querétaro durante Cuaresma se mantendrá elevada al menos las próximas cinco semanas, periodo en que la demanda suele concentrarse antes de ceder hacia Semana Santa.