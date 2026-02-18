Ventas de mariscos suben en mercados de Querétaro por Cuaresma

Vendedores registran mayor demanda de pescados y mariscos, con precios que van de 140 a 360 pesos por kilo; expertos recomiendan comparar antes de comprar.

Puesto de mariscos en mercado local de Querétaro con exhibición de productos frescos y lista de precios durante la temporada de Cuaresma 2026, donde la venta de mariscos en Querétaro registra repunte.

Puestos de pescados y mariscos en mercados de Querétaro exhiben listas de precios actualizadas, con productos que oscilan entre 140 y 360 pesos por kilo esta Cuaresma.

Thelma Herrera
Por Thelma Herrera Feb 18, 2026
Thelma Herrera
See Full Bio

Querétaro, 18 de febrero de 2026. —Los mercados locales de Querétaro registran un repunte en la venta de mariscos y pescados con el inicio de la Cuaresma, temporada que comerciantes del sector consideran una de las más importantes del año para sus negocios.

Productos como tilapia, mero y cazón encabezan la demanda, mientras que la carne roja ha reducido su movimiento en puestos que normalmente dependen de ese giro.

El alza en la demanda ocurre en un contexto de precios elevados para los productos del mar. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado que los pescados y mariscos son históricamente de los productos con mayor variación de precio en temporada cuaresmal, cuando la demanda nacional se concentra en pocas semanas.

Puesto de mariscos en mercado local de Quer\u00e9taro con exhibici\u00f3n de productos frescos y lista de precios durante la temporada de Cuaresma 2026, donde la venta de mariscos en Quer\u00e9taro registra repunte. Locatarios de mercados queretanos reportan mayor afluencia de compradores al inicio de Cuaresma, temporada que consideran la más fuerte del año para la venta de mariscos. rotativo.com.mx

En Querétaro, comerciantes del Mercado de La Cruz y otros puntos de abasto ya actualizaron sus listas de precios para la temporada.

El filete de tilapia y el filete de mero se ofrecen alrededor de 140 pesos por kilo, en tanto el cazón alcanza los 180 pesos.

Opciones de mayor valor como el dorado se cotizan en 260 pesos, el atún nacional en 230 y el importado en 250 pesos —diferencia que refleja costos de traslado y procesamiento—, mientras que el filete de salmón llega hasta 350 pesos por kilo.

Entre los productos de precio más elevado, el robalo se comercializa en aproximadamente 360 pesos y el huachinango ronda los 340 pesos por kilo, de acuerdo con los precios visibles en los puestos visitados.

Para quienes buscan comparar, los supermercados suelen cotizar productos similares entre un 15 y 25 por ciento por encima de los mercados tradicionales, según estimaciones de locatarios consultados.

Puesto de mariscos en mercado local de Quer\u00e9taro con exhibici\u00f3n de productos frescos y lista de precios durante la temporada de Cuaresma 2026, donde la venta de mariscos en Quer\u00e9taro registra repunte. Locatarios de mercados queretanos reportan mayor afluencia de compradores al inicio de Cuaresma, temporada que consideran la más fuerte del año para la venta de mariscos. rotativo.com.mx

"Para nosotros es cuando más se mueve, porque la gente busca opciones para respetar la tradición, pero también tratamos de mantener precios justos", comentó José Ramírez, comerciante del mercado.

Pollo, alternativa accesible en la temporada de Cuaresma en Querétaro

A la par del incremento en mariscos, también se observa mayor demanda de pollo, considerado una alternativa de menor costo durante estas fechas. Su precio estimado oscila entre 80 y 95 pesos por kilo, dependiendo del establecimiento.

Locatarios anticipan que las próximas semanas traerán mejores resultados para quienes ofrecen estos productos, aunque advierten que los precios podrían ajustarse conforme avance la temporada y la oferta disponible en los centros de abasto fluctúe.

Puesto de mariscos en mercado local de Quer\u00e9taro con exhibici\u00f3n de productos frescos y lista de precios durante la temporada de Cuaresma 2026, donde la venta de mariscos en Quer\u00e9taro registra repunte. Locatarios de mercados queretanos reportan mayor afluencia de compradores al inicio de Cuaresma, temporada que consideran la más fuerte del año para la venta de mariscos. rotativo.com.mx

En contraste, varios negocios dedicados a la carne roja y algunos establecimientos tradicionales, como las gorditas típicas de La Cruz, se observaron cerrados este día, reflejo de la menor afluencia que suele acompañar el inicio de la Cuaresma.

Comerciantes aprovecharon el momento para llamar a la ciudadanía a preferir los mercados locales frente a las grandes cadenas comerciales.

"Aquí encuentran calidad y ayudan a los negocios de la zona", señaló Ramírez. Los vendedores estiman que la venta de mariscos en Querétaro durante Cuaresma se mantendrá elevada al menos las próximas cinco semanas, periodo en que la demanda suele concentrarse antes de ceder hacia Semana Santa.

economiacomerciocuaresma

Reciente

uis Nava Guerrero, secretario de Desarrollo Social, habla sobre aspiraciones del PAN rumbo a elecciones 2027 en Querétaro
Querétaro

"Yo estoy puesto": Luis Nava se ofrece al PAN para 2027

Secretario de Desarrollo Social descarta fracturas internas y pide unidad en Acción Nacional rumbo al proceso electoral.

Corralón de vehículos en Pedro Escobedo, Querétaro, señalado por presuntos cobros excesivos y operación irregular
Legislatura

Diputada exhorta revisar corralón irregular en Pedro Escobedo

Legisladora morenista exige intervención de SICT y AMEQ para verificar permisos y tarifas en Pedro Escobedo.

Vehículos de alta gama y bienes asegurados durante los nueve cateos simultáneos del operativo Sinergia por Querétaro en San Juan del Río
Querétaro

Fiscalía confirma aseguramiento de autos de lujo y joyería tras cateos en San Juan del Río

Operativo Sinergia por Querétaro movilizó 101 elementos de Fiscalía, Guardia Nacional, Sedena y Policía Estatal.

Médicos veterinarios de Querétaro protestan frente al Palacio de Gobierno con pancartas exigiendo ejercicio profesional sin violencia ante agresiones de dueños de mascotas
Querétaro

Veterinarios en Querétaro, víctimas de violencia por dueños de mascotas

Gremio veterinario exige condiciones seguras y denuncia alza en hostigamiento y violencia física.